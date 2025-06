Książę William apeluje o ratunek. Mówi o potrzebie pilnych działań

Książę William zabrał głos podczas prestiżowego Blue Economy and Finance Forum (BEFF), które odbyło się w Monako. Wydarzenie zgromadziło czołowych polityków i ekspertów zaangażowanych w walkę o ochronę mórz i oceanów, czyli tematu, który od dawna leży na sercu brytyjskiemu arystokracie.

W trakcie wydarzenia książę William wygłosił przemówienie, w którym zaapelował o pilne działania na rzecz ochrony wód i życia morskiego. Co ciekawe arystokrata wygłosił je w języku angielskim oraz francuskim, W przemówieniu wyraził potrzebę globalnej współpracy i natychmiastowej reakcji w celu ochrony przyrody. "To ważny moment, aby przyspieszyć przejście na zrównoważoną i regeneracyjną gospodarkę morską" - zaznaczono także w poście na Instagramie. W swoim wystąpieniu książę William odwołał się do celów inicjatywy Earthshot Prize (nagroda przyznawana za działania na rzecz ochrony środowiska), której jest patronem. Spotkał się również z jej finalistami, czyli twórcami innowacyjnych rozwiązań, mających na celu przywracanie równowagi w przyrodzie. "Ocean podtrzymuje życie, reguluje nasz klimat i żywi miliardy ludzi, ale jest zagrożony. Istnieją rozwiązania, a działania są pilne" - podkreślono w oficjalnej relacji wydarzenia. Zebrani na wydarzeniu liderzy polityczni w tym Emmanuel Macron czy książę Albert II z Monako wyrazili wspólne zobowiązanie do objęcia ochroną 30 proc. powierzchni oceanów do 2030 r., co ma zostać potwierdzone na nadchodzącej konferencji ONZ.

Książę William wbił szpilę bratu. Zaskakujące, jak odniósł się do słów księcia Harry'ego

Książę Harry w ostatnim czasie wyraził swoje niezadowolenie z decyzji o odebraniu mu państwowo finansowanej, całodobowej ochrony. W rozmowie z BBC nie krył rozgoryczenia, podkreślając, że czuje się zawiedziony przez Wielką Brytanię. Jego zdaniem zapewnienie bezpieczeństwa to kluczowy element w procesie odbudowy relacji z rodziną królewską. "Poświęciłem 35 lat swojemu krajowi" - zaznaczył. Harry wspomniał również o trudnej relacji z ojcem, który - jak twierdzi - nie chce z nim rozmawiać właśnie przez kwestie związane z ochroną. Przez długi czas pałac nie komentował jego wypowiedzi - aż do teraz. Jak poinformował "The Telegraph", książę William podczas jednej z rozmów na temat zawodów wiążących się z częstą nieobecnością w domu, powiedział: "Rodziny bywają różne. Niektóre osoby mogą nie chcieć widywać nas zbyt często". Media błyskawicznie powiązały tę wypowiedź z sytuacją między braćmi, interpretując ją jako subtelną aluzję do słów Harry’ego.