Relacje księcia Harry'ego z najbliższymi są napięte od 2020 roku. Wówczas syn króla Karola III wraz z żoną Meghan Markle zdecydowali się zrezygnować z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Książę wielokrotnie wspominał o trudnej sytuacji, komentując dotychczasowe poczynania royalsów. Wiele mówi się o również jego konflikcie ze starszym bratem. Książę William przerwał milczenie i pierwszy raz odniósł się do sprawy.

Książę William nie gryzł się w język. Wspomniał o rodzinie

Niedawno książę Harry oburzał się na fakt, iż odebrano mu całodobową ochronę służb, która finansowana była przez państwo. "W tym momencie Wielka Brytania bardzo mnie zawiodła. Bezpieczeństwo jest krokiem do naprawy relacji w rodzinie królewskiej. (...) Poświęciłem 35 lat swojemu krajowi" - mówił rozgoryczony w rozmowie z BBC. Harry żalił się również na relację ojcem, który "nie chce z nim rozmawiać z powodu spraw związanych z bezpieczeństwem". Roaylsi nie komentowali medialnych żali Harry'ego. Jak się okazuje - do czasu.

Książę William ma z młodszym bratem na pieńku. Ostatni raz widzieli się dwa lata temu na koronacji ich ojca. Następca brytyjskiego tronu nie traci czasu, a jego kalendarz wypełniony jest po brzegi spotkaniami. Jak przekazał "The Telegraph", William miał wypowiedzieć zaskakujące słowo podczas rozmowy o zawodach, które wymagają dłuższych nieobecności w domu. "Rodziny bywają różne. Niektóre osoby mogą nie chcieć widywać nas zbyt często" - stwierdził książę, co nie trudno powiązać z wypowiedziami jego brata. Te słowa Williama wywołały spore emocje w mediach.

Książę William w niewybrednych słowach wbił szpilę bratu. To mówią eksperci

Najwidoczniej relacja braci nadal jest napięta. Eksperci uważają, że kolejne spotkanie braci na żywo odbędzie się najpewniej w jednej sytuacji - na pogrzebie ich ojca. "Nie wyobrażam sobie, by William zaprosił Harry'ego na swoją koronację" - twierdzi jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika. "Jakiekolwiek pojednanie między braćmi wymagałoby znacznie więcej niż tylko jednej rozmowy. Wymagałoby to prawdziwego rozliczenia się z emocjonalnymi szkodami po obu stronach" - przyznała w rozmowie z "The Telegraph" królewska komentatorka Amanda Matta.