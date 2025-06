Książę William i księżna Kate regularnie dodają coś na swój instagramowy profil. Dzielą się zarówno relacjami z oficjalnych wystąpień, jak i kadrami z tych bardziej prywatnych chwil. Ostatnio pojawiło się na nim zdjęcie księcia Williama, które wywołało w sekcji komentarzy sporo emocji, szczególnie wśród fanek następny tronu. Co takiego przyciągnęło ich uwagę?

Książę William zdobywa coraz więcej... fanek. Wszystko przez to zdjęcie

"Z dumą odwiedzam wojskowy Korpus Powietrzny jako jego naczelny pułkownik. Wspaniale jest spędzić czas z żołnierzami i ich rodzinami w bazie lotniczej Wattisham. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i wsparcie, widząc siłę społeczności pułku" - czytamy w najnowszym wpisie Williama, do którego dołączył kilka ujęć. Widzimy na nich księcia w wojskowym stroju i z naprawdę pokaźnym zarostem. Metamorfoza Williama nie umknęła uwadze internautek. "Książę William z dnia na dzień robi się coraz przystojniejszy", "Trzeba przyznać, że ta broda robi wrażenie", "Ten, kto zarządza tym kontem, powinien dostać podwyżkę. Ostatnie zdjęcia Williama to strzał w dziesiątkę", "Najlepsza decyzja po ślubie z Kate. Drugą najlepszą decyzją było zapuszczenie brody. Nie mam co do tego wątpliwości" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami? Zdjęcia Williama, o których mowa, znajdziecie w naszej galerii.

Książę William rozśmieszył swoich fanów. Tak zareagował na komplement

Pod koniec maja książęca para odwiedziła Glasgow. Podczas ich wizyty w stoczni doszło do zabawnej sytuacji. Księżna Kate zaprezentowała się w sukience brytyjskiej marki Suzannah London, która kosztowała 1850 funtów. Do stylizacji dobrała szykowny kapelusz. Jedna z fanek pochwaliła jej wygląd. - Jesteś piękna - powiedziała zachwycona. Niespodziewany komplement otrzymał także książę William. - Ty również Williamie - dodała zmieszana. Wypowiedź wywołała uśmiech na twarzy syna króla Karola III, który nie omieszkał jej odpowiedzieć. - Nie musisz tego mówić, nie martw się - zażartował, co rozśmieszyło zgromadzony na wydarzeniu tłum.