Meghan Markle zyskała popularność jako aktorka. Fani pamiętają ją z jej kultowej roli w "W garniturach". Prawdziwą światową rozpoznawalność przyniosło jej jednak małżeństwo z księciem Harrym. Zakochani pobrali się w 2018 roku i wyjechali za ocean. W Stanach Zjednoczonych. Meghan Markle spełnia się jako mama Archiego i Lilibet. Wizerunek dzieci jest chroniony w mediach od samych narodzin. W ostatnich tygodniach widzimy jednak, że znana aktorka wrzuca więcej zdjęć z pociechami. Ostatnio pokusiła się o urocze kadry, które znalazły się na jej instagramowym profilu. Niektórzy fani zwrócili uwagę na... włosy. Meghan zapozowała w naturalnej fryzurze. Jak wyglądała?

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Meghan Markle w naturalnych włosach. Tak naprawdę wygląda jej fryzura

Meghan Markle opublikowała post urodzinowy z okazji święta swojej córki. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla naszej pięknej dziewczynki! Dokładnie cztery lata temu pojawiła się w naszym życiu - i dzięki niemu każdy dzień jest jaśniejszy i lepszy" - czytamy w poście. Kobieta dodała zdjęcia, na których widać nie tylko twarz Lilibeth, ale też jej naturalne włosy. Markle może pochwalić się długimi, falowanymi brązowymi kosmykami. Kojarzą się z kalifornijskimi lokami. Naturalnie włosy Meghan są bardzo niesforne. Aby je ujarzmić i wydobyć loki, używa luksusowych kosmetyków do pielęgnacji. Jak podaje portal hellomagazine.com, Meghan farbuje również swoje kosmyki na "czekoladowo-kasztanowy brąz". Markle regularnie odwiedza również renomowanych stylistów włosów w salonie Highbrow Hippie w Kalifornii. Koszt jednej wizyty to około 275 dolarów. Jak oceniacie naturalną fryzurę Meghan?

Meghan Markle o imionach dla dzieci. Tego na pewno trzeba unikać

Meghan Markle w ostatnim odcinku swojego podcastu "Confessions of a Female Founder" współtworzonego we współpracy z Lemonada Media zaprosiła do studia założycielkę marki "Spanx" Sarę Blakely. Kobiety tym razem poruszyły kwestię wyboru imion dla dzieci. Meghan podkreśliła, że z czasem zrozumiała, że nie warto pytać innych o opinie w tej kwestii. "W kwestii wyboru imienia dla dziecka niczym się to nie różni i powiem to każdej kobiecie lub osobie na świecie, która będzie miała dziecko. Jeśli masz pomysł na imię dla swojego potomka, to trzymaj je blisko serca aż do narodzin dziecka i momentu nadania mu tego imienia i nie pytaj nikogo o opinię" - wytłumaczyła Markle. ZOBACZ TEŻ: Warzywa z ogrodu (?) Meghan pod ostrzałem. "Potrafi wyhodować wszystko z różnych pór roku na raz"