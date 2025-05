27 maja media obiegły smutne wieści z Wielkiej Brytanii. W poniedziałek rozpędzony samochód wjechał w kibiców świętujących zdobycie przez klub FC Liverpool mistrzostwa w Premier League. Jak donosiły zagraniczne media, kiedy tłum rzucił się na pojazd i zaczął wybijać szyby w samochodzie, ten przyśpieszył. Strażacy musieli podnosić pojazd, aby uwolnić uwięzione pod nim ofiary, w tym m.in. dziecko. 27 osób z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala. Po tragicznym incydencie głos zabrała księżna Kate i książę William. Para wydawała wspólne oświadczenie.

Tragiczny incydent w Liverpoolu. Księżna i książę William zwrócili się do rodzin poszkodowanych

Księżna i książę William opublikowali oświadczenie, w którym przekazali wyrazy współczucia osobom, które zostały poszkodowane w poniedziałkowym incydencie. Para podziękowała także służbom zaangażowanym w akcję ratunkową. "Jesteśmy głęboko zasmuceni wydarzeniami w Liverpoolu. (…) Nasze myśli są z tymi, którzy zostali ranni, a także z pierwszymi ratownikami i służbami ratunkowymi na miejscu. To, co powinno być radosnym świętowaniem, zakończyło się tragedią" - czytamy. Książę William wspomniał także o modlitwach i sile wspólnoty.

W tym łamiącym serce dla mieszkańców Liverpoolu czasie wiem, że siła ducha wspólnoty, z której słynie wasze miasto, będzie pocieszeniem i wsparciem dla potrzebujących. Kierujemy do wszystkich dotkniętych tą tragedią nasze modlitwy i najgłębsze wyrazy współczucia, a moją szczególną wdzięczność przekazuję ratownikom, personelowi służb ratunkowych i innym, którzy pośpieszyli rannym z pomocą

- podkreślił syn króla Karola III.

