Obecnie królem Norwegii jest Harald V, który doczekał się dwójki dzieci - Marty Ludwiki i Haakona Magnusa. To właśnie syn zasiądzie na norweskim tronie po ojcu. Haakon również ma dwie pociechy - 21-letnią Ingrid Alexandrę oraz o rok młodszego Sverre'a Magnusa. Okazuje się, że córka przyszłego króla Norwegii planuje wyprowadzkę i to na inny kontynent. Ma ku temu ważny powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Luna wyprowadza się z Polski. Wiemy, gdzie będzie mieszkać!

Księżniczka Ingrid Alexandra nie będzie mieszkać w Norwegii. Wyprowadza się naprawdę daleko!

Ingrid Alexandra zajmuje obecnie drugie miejsce w linii norweskiej sukcesji - w 1990 roku wprowadzono primogeniturę absolutną, co oznacza, że władzę przejmuje najstarsze dziecko władcy, nieważne jakiej jest płci. Wraz z początkiem kwietnia norweska księżniczka ukończyła 15-miesięczną służbę wojskową, którą pełniła w batalionie inżynieryjnym w Brygadzie Północnej. Teraz Ingrid Alexandra podjęła ważną decyzję i na trzy lata rozstanie się z rodziną. Jak się dowiadujemy z komunikatu prasowego z Norweskiego Pałacu Królewskiego z 26 maja, księżniczka podjęła decyzję, by studiować za granicą - a dokładniej w Sydney. Poszła w ślady matki, księżnej Mette-Marit, która studiowała w Australii przez pół roku. Ingrid Alexandra będzie na uczelni zgłębiać wiedzę na temat stosunków międzynarodowych, jak również gospodarki politycznej.

Księżniczka Ingrid Alexandra wyjeżdża na zagraniczne studia. Nie jest jedyną w rodzinie

Wyjazd 21-latki nie dziwi z pewnością obserwatorów norweskiej rodziny królewskiej. Dotychczas jej członkowie zdobyli wykształcenie za granicami kraju. Król Olaf oraz król Harald studiowali na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii. Jeśli chodzi o ojca Ingrid Alexandry, Haakona, studiował on na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz w London School of Economics and Political Science. Okazuje się, że ta swego rodzaju tradycja dotyczy wielu członków europejskich rodzin królewskich. Córki hiszpańskiej pary królewskiej, księżniczka Eleonora i infantka Sofia, studiowały na UWC Atlantic College w Walii. Księżniczka Elżbieta z Belgii studiuje na Uniwersytecie Harvarda.