Niedawno minęło siedem lat od ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. W ostatnich latach para przeszła prawdziwą życiową rewolucję. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej księżna i książę Sussex przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Niedawno z okazji rocznicy ich ślubu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie pary. Możecie zobaczyć je tutaj. Ostatnio Meghan Markle w swoim podkaście poruszyła temat wyboru imion dla dzieci. Co miała do powiedzenia na temat własnej decyzji w tej kwestii? Sprawdźcie.

Meghan Markle ma jedną ważną zasadę wyboru imienia dla dziecka. "Nie pytaj nikogo o opinię"

Meghan Markle w najnowszym odcinku swojego podkastu "Confessions of a Female Founder" współtworzonego we współpracy z Lemonada Media zaprosiła do studia założycielkę marki "Spanx" Sarę Blakely. Panie poruszyły kwestię wyboru imion dla dzieci. Księżna Sussex doczekała się dwójki dzieci z księciem Harrym. Najstarszy syn pary ma już sześć lat i wybrano dla niego imię Archie Harrison. Córka pary Lilibet Diana z kolei w tym roku skończyła trzy lata. Markle w rozmowie ze swoją gościnią mówiła o łączeniu obowiązków matki i założycielki firmy. Przyznała, że kiedy zakładała swoją pierwszą firmę i wybierała dla niej nazwę, to pytała wszystkich o opinię i był to z jej strony kolosalny błąd. Dodała, że wybieranie imienia dla dziecka rządzi się podobnymi zasadami, co zrozumiała dopiero z czasem.

W kwestii wyboru imienia dla dziecka niczym się to nie różni i powiem to każdej kobiecie lub osobie na świecie, która będzie miała dziecko. Jeśli masz pomysł na imię dla swojego potomka, to trzymaj je blisko serca aż do narodzin dziecka i momentu nadania mu tego imienia i nie pytaj nikogo o opinię

- podkreśliła Markle.

Meghan Markle i książę Harry wybrali dla dzieci wyjątkowe imiona. To hołd dla zmarłej księżnej

Omid Scobie i Carolyn Durand w biografii Sussexów "Finding Freedom" podkreślili, że parze zależało na wyborze tradycyjnych imion, które będą brzmiały dobrze nawet bez królewskich tytułów. "Archie" oznacza siłę i odwagę, a jego drugie imię "Harrison" jest hołdem dla jego ojca i oznacza po prostu "syna Harry'ego". Z kolei drugie imię Lilibet - Diana to hołd dla tragicznie zmarłej matki księcia Williama i Harry'ego. Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku. Za to pierwsze imię córki pary - Lilibet to przydomek nieżyjącej już królowej Elżbiety, którym nazywały ją najbliższe monarchini osoby. Swego czasu w prasie pisano, że książę Harry nie zapytał swojej babci o zgodę. Z kolei inne źródła podawały, że została przez niego zapytana, ale postawiono ją przed faktem dokonanym i nie wypadało jej odmówić.