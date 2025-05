Meghan Markle spełnia się jako mama Archiego i Lilibet, których wizerunek jest chroniony w mediach od samych narodzin dwójki. W ostatnich tygodniach widzimy jednak, że znana aktorka pragnie podzielić się ze światem wyjątkowymi chwilami, jakie przeżywa z dziećmi. Zagraniczna prasa już zaczęła mówić, jak na takie kadry może reagować mąż gwiazdy.

Meghan Markle udostępniła wyjątkowe zdjęcie z dziećmi. Nie konsultowała tego z mężem?

Aktorka postanowiła uczcić siódmą rocznicę ślubu - to właśnie w 2018 roku stanęła na ślubnym kobiercu z księciem Harrym. "Siedem lat małżeństwa. Całe życie pełne historii. Dziękujemy wam wszystkim (czy u naszego boku, czy z daleka), którzy pokochali i wspierali nas przez całą historię miłości - doceniamy was. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy!" - oznajmiła Markle. W związku z tym pokazała fanom rodzinną tablicę, na której pełno zdjęć nie tylko znanej pary, ale i ich dzieci. Możemy podziwiać chociażby świąteczny kadr z Archim, który całuje młodszą siostrę w czoło przed choinką.

Zagraniczne media już zastanawiają się, jak na ten ruch zareagował książę Harry, dla którego prywatność dzieci jest priorytetowa. "Harry jest po prostu zainteresowany ochroną swoich dzieci, więc nie sądzę, żeby był z tego zadowolony" - czytamy wypowiedź królewskiego informatora na Page Six. Co ciekawe, im starsze są dzieci znanej pary, tym częściej są pokazywane przez ich mamę. "Harry i Meghan dołożyli wszelkich starań, aby chronić dzieci, rzadko zabierają je w miejsca publiczne i jest po prostu dziwne, że zdjęcia zaczynają pojawiać się teraz, kiedy są bardziej rozpoznawalne" - dodaje informator.

Meghan Markle niedawno świętowała urodziny syna. Wtedy zdobyła się na wylewność

Żona księcia Harry'ego 6 maja świętowała szóste urodziny Archiego, co również pokazała na Instagramie. Z tej okazji nie zabrakło wyjątkowych życzeń. "Nasz syn. Nasze słońce. Wszystkiego najlepszego z okazji szóstych urodzin dla Archiego!" - napisała na wstępie. "Dziękuję za całą miłość, modlitwę i gorące życzenia dla naszego słodkiego chłopca. On ma sześć lat! Kiedy ten czas zleciał?" - uzupełniła gwiazda. Wspomniała także, że i tym razem urodziny chłopca zostały zorganizowane z należytą pompą. "A wszystkim, którzy świętowali z nami podczas przyjęcia w miniony weekend, dziękujemy za to, że jego urodziny były tak niesamowicie wyjątkowe" - dodała.