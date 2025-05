Mija siedem lat od głośnego ślubu księcia Harry’ego i Meghan Markle. Od tego czasu sporo się zmieniło. Para przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do USA, zrezygnowała z królewskich obowiązków i rozpoczęła nowe życie z dala od pałacowego protokołu. Z okazji rocznicy w mediach społecznościowych pojawiło się nowe, nastrojowe zdjęcie zakochanych. Co ciekawe, nie na profilu Meghan.

Książę Harry i Meghan Markle na nowym zdjęciu. Cukier do kwadratu

Romantyczne ujęcie pojawiło się na profilu marki spożywczej "As Ever" - utworzonej w 2024 roku przez Meghan. "Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy dla naszej założycielki Meghan i jej męża księcia Harry'ego" - czytamy w opisie. Na opublikowanym zdjęciu widzimy zakochanych na czarno-białej fotografii. Meghan i Harry stoją w ogrodzie, patrzą sobie w oczy i trzymają się za ręce. Ujęcie znajdziecie na końcu artykułu.

Sama Meghan w tym wyjątkowym dniu zdecydowała się postawić na coś innego. Na swoim profilu udostępniła zdjęcie ściany, na której zawisła oprawiona w ramę mozaika fotografii - uchwycone wspomnienia, które według niej najlepiej oddają najważniejsze momenty minionych siedmiu lat. "Siedem lat małżeństwa. Życie pełne historii. Dziękujemy wam wszystkim. Tym u naszego boku i tym z daleka. Tym, którzy nas pokochali i wspierali przez całą historię miłości - doceniamy was" - dodała w opisie.

Rick Hoffman podzielił się historią ze ślubu księcia Harry'ego i Meghan

Tuż po uroczystości w mediach pojawiły się zdjęcia Ricka Hoffmana, który wyraźnie krzywił się podczas całej ceremonii zaślubin. Po latach aktor wyjawił, co było powodem takiego zachowania. - W miarę upływu czasu zacząłem czuć coś naprawdę okropnego i obrzydliwego. (...) Denerwowałem się, bo przeszkadzało mi to. Ja jestem bardzo wrażliwy na tym punkcie [zapachu - przyp.red.] - opowiadał w podcaście "Chicks in the Office". Co było źródłem nieprzyjemnej woni? Prawdopodobnie charakterystyczny zapach kaplicy. Przed ślubem wykorzystywano specjalne dyfuzory, aby zniwelować odór stęchlizny, ale jak widać nie udało się go całkowicie wyeliminować.