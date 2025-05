Reynolds wyśmiał Meghan! Wszystko przez dżemy

Meghan Markle już kilka miesięcy temu zaprezentowała pierwsze słoiczki dżemów swojej autorskiej marki American Riviera Orchard, a niedawno te ponownie trafiły do sprzedaży. W ofercie znajdują się m.in. organiczne konfitury z truskawek i moreli. Choć produkty Meghan zbierają pochwały za wygląd i oprawę, wzbudzają też niemało kontrowersji - od zarzutów o próbę kopiowania brytyjskiej rodziny królewskiej, po wątpliwości co do jakości i cen.

Ryan Reynolds żartuje z Meghan Markle. Poszło o dżemy

W jednym z najnowszych odcinków popularnego podcastu "Conan O'Brien Needs A Friend" doszło do zabawnej wymiany zdań pomiędzy prowadzącym a Ryanem Reynoldsem, która szybko przekształciła się w żart wymierzony w Meghan Markle. Rozmowa rozpoczęła się od wspomnień aktora o jego ojcu, który - jak się okazało - zajmował się zawodowo hurtową sprzedażą żywności. - Przez cały okres dzieciństwa myślałem, że Jimbo Reynolds pracuje dla CIA, ale w końcu nadszedł moment, kiedy powiedział mi, że jest pośrednikiem w handlu słoikami dżemu - zaskoczył wyznaniem aktor. O’Brien wykorzystał tę okazję do uszczypliwego dowcipu, sugerując, że ojciec aktora musiał pracować dla księżnej Sussex. - Co?! On pracuje dla Meghan Markle? - zapytał. Reynolds w żartobliwy sposób potwierdził te informacje, co wywołało gromki śmiech w studiu.

Meghan Markle wywołała rodzinny kryzys? Zaskakujące doniesienia

W książce Roberta Lacey’a "Battle of Brothers" ujawniono nowe kulisy konfliktu między księciem Williamem a Harrym. Jednym z kluczowych momentów miało być ujawnienie licznych skarg pod adresem Meghan Markle, dotyczących jej rzekomego zachowania wobec pałacowego personelu. Źródłem tych informacji był Jason Knauf - były doradca Sussexów - który miał zebrać dowody na to, że atmosfera pracy w Pałacu Kensington była wyjątkowo napięta. Zarzuty dotyczące zachowania Markle wobec personelu wywołały tak silne napięcia, że William po zapoznaniu się z dokumentacją postanowił skonfrontować się z bratem - najpierw telefonicznie, a później osobiście. Obie rozmowy zakończyły się kłótnią, a jej eskalacja doprowadziła do wybuchu gniewu u przyszłego monarchy. Według autora książki, to właśnie ten moment rozpoczął poważny rozłam w rodzinie królewskiej.