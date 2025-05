O rzekomym konflikcie Nicoli Peltz i Victorii Beckham słyszał już chyba każdy. Wiele osób twierdzi, że teściowa i synowa mają napięte relacje. Nie najlepsze stosunki z rodziną ma mieć również sam Brooklyn. W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat nieobecności pary na różnych uroczystościach u Beckhamów, w tym na obchodach 50. urodzin Davida. Źródło "People" donosi, że plotki o spięciach nie są wyssane z palca. "Kochają go i zawsze są przy nim. Są po prostu zranieni i rozczarowani, że teraz nie odgrywa żadnej roli w życiu rodzinnym" - czytamy w magazynie. Jakby tego było mało, media właśnie obiegła informacja o niespodziewanej kolacji u księcia Harry'ego i Meghan. To z pewnością nie spodoba się Beckhamom.

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz na kolacji u księcia Harry'ego i Meghan. Takie mają o nich zdanie

Po kolacji u Meghan i Harry'ego plotki o konflikcie u Beckhamów przybrały na sile. Skoro Brooklyn i Nicola mają czas na spontaniczne imprezy, to dlaczego nie odwiedzają swojej rodziny? Co ciekawe, Brooklyn miał nie otrzymać zaproszenia bezpośrednio od gospodarzy. Samo wydarzenie miało mieć charakter grupowy. Informator "People" twierdzi, że para była zachwycona gościną u Sussexów. "Chociaż było to kameralne spotkanie, było kilku dodatkowych gości, w tym VIP-y i dyrektorzy filmowi. Brooklyn i Nicola świetnie się bawili i uznali Harry'ego i Meghan za szczególnie miłych, troskliwych i hojnych" - czytamy.

Z kolei "Daily Mail" donosi, że Nicole i Meghan podczas kolacji miały odbyć głębszą rozmowę. Informatorzy twierdzą, że szybko odnalazły nić porozumienia, wynikającą z faktu, że obie przedstawiane są w mediach jako te, które generują rodzinne konflikty.

David i Victoria Beckhamowie nie chcą pogodzić się z synem?

Informator magazynu "Mirror" przekazał, że Peltz ma rzekomo nakłaniać Brooklyna do tego, aby spróbował pogodzić się z rodziną. Chęci do pojednania ma brakować ze strony Davida i Victorii. "Oboje są załamani. Nie chcą uwierzyć, że Victoria i David odmówili im ostatnio spotkania, kiedy przylecieli do Londynu specjalnie po to, aby naprawić rodzinne relacje" - czytamy.