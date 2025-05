10 maja Meghan Markle i książę Harry ochoczo relacjonowali wspólną zabawę na koncercie Beyonce, która przybrała formę randki. Zakochani nie szczędzili sobie czułości w tłumie fanów amerykańskiej gwiazdy. Wygląda na to, że parze przypadła do gustu ta forma spędzania czasu. Teraz media obiegły kadry z randki na koncercie Jamesa Taylora. Z ich twarzy nie znikały uśmiechy.

Meghan Markle i książę Harry na kolejnym koncercie. Tym razem padło na Jamesa Taylora

Nie minął nawet tydzień od koncertu Beyonce w Los Angeles, a Meghan Markle i książę Harry postanowili ponownie wybrać się na muzyczną ucztę. 14 maja, w środę, para uczestniczyła w koncercie Jamesa Taylora w Santa Barbara w Kalifornii. 43-latka podzieliła się z fanami zdjęciami z wieczoru. Opatrzyła je opisem świadczącym o tym, że to nie ostatni ich wypad tego typu. "In my concert era" ("W mojej erze koncertów" - przyp.red). Meghan podziękowała także legendarnemu muzykowi za podarowanie jej kilku podpisanych egzemplarzy książki "Sweet Baby James" - moment rozdawania autografów, w którym Meghan pochyla się nad Taylorem został uwieczniony na zdjęciu. Na innym kadrze widzimy księżną Sussex i księcia Harry'ego obejmujących się i pozujących do zdjęcia grupowego z laureatem nagrody Grammy za kulisami imprezy. Zdjęcia zobaczysz tutaj:

