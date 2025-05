Księżna Kate od czasu zakończenia chemioterapii z pełnym zaangażowaniem wróciła do pełnienia obowiązków królewskich. Niedawno wspominała, jak ważny w procesie jej dochodzenia do zdrowia był kontakt z naturą. "To właśnie dzięki naturze możemy w pełni zrozumieć prawdziwe powiązanie wszystkich rzeczy, znaczenie równowagi, odnowy i odporności (...). Przez ostatni rok natura była moim sanktuarium" - podzieliła się ostatnio swoimi przemyśleniami. 13 maja księżna Kate zachwyciła na gali Fashion Awards. Po raz kolejny uwagę zwrócił jej nienaganny strój. Nie bez powodu od lat nazywana jest prawdziwą ikoną mody.

Księżna Kate zachwyciła na modowej gali w Londynie. Wręczyła ważną nagrodę

Księżna Kate 13 maja pojawiła się w Londynie, aby wręczyć nagrodę na gali Fashion Awards i uczcić twórców, którzy robią furorę w brytyjskim przemyśle modowym. Przed oficjalną galą żona księcia Williama odwiedziła studio zwycięskiego projektanta, aby lepiej poznać cały proces powstawania projektów. Podczas gali księżna Kate w imieniu British Fashion Council wręczyła ósmą nagrodę królowej Elżbiety II za brytyjski design. Podczas wydarzenia zachwyciła w idealnie skrojonym oliwkowym garniturze projektu Victorii Beckham. Do kompletu księżna Walii założyła białą koszulę z żabotem i delikatną biżuterię. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Księżna Kate już od lat jest podziwiana za elegancję i stroje idealnie dobrane do każdej okazji. Już od dawna komentatorzy podkreślają, jak wielki wpływ ma na brytyjską modę, odkąd ogłoszono jej zaręczyny z księciem Williamem i stała się osobą publiczną.

Księżna Kate jest postrzegana przez projektantów jako osoba wspierająca branżę

Księżna Kate już od lat zainteresowana jest designem i sztuką. Ich tajniki zgłębiała podczas swoich studiów, kiedy zaczynała się jej romantyczna historia z księciem Williamem. 34-letnia projektantka Clio Peppiat po spotkaniu z księżną Kate na gali Fashion Awards w jednym z wywiadów podkreśliła, jak obecność księżnej jest ważna na tego typu inicjatywach. "Księżna Kate ma tak ogromny wpływ na kobiety i na to, co chcą nosić. Jest bardzo stylowa i zawsze wygląda nienagannie (...). Często moda nie jest postrzegana na tym samym poziomie co inne sztuki i praktyki twórcze, więc posiadanie takiego wsparcia z samej góry wpływa na cały przemysł" - podsumowała projektantka w rozmowie z magazynem "People".