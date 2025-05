Meghan Markle w ostatnim czasie coraz chętniej dzieli się kadrami z prywatnego życia. Niedawno głośno było o jej zdjęciach z księciem Harrym. Para bawiła się na koncercie Beyonce. Teraz aktorka wrzuciła na instagramowy profil urocze ujęcie z dziećmi. Okazja nie była byle jaka, bowiem 11 maja w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Matki.

Meghan Markle pełna wdzięczności. Dzieci są dla niej wszystkim

Na zamieszczonym zdjęciu widzimy żonę księcia Harry'ego, która trzyma na rękach Archiego i Lilibet. Cała trójka stoi na klimatycznym balkonie. Dzieci obsypują mamę buziakami i przytulają się do niej z czułością, tworząc rodzinny kadr pełen miłości. "Szczęśliwego Dnia Matki! Wznoszę toast za wszystkie mamy, które codziennie z uśmiechem godzą wszystko naraz! I za te dwa skarby, które wciąż próbują wspinać się na 'mamusiową górę', obsypują mnie pocałunkami i sprawiają, że każdy dzień jest niezapomnianą przygodą… Bycie waszą mamą to największy zaszczyt mojego życia. Ja też 'kocham was bardziej niż wszystkie gwiazdy na niebie, wszystkie krople deszczu i całą sól na wszystkich frytkach na całym świecie'" - czytamy w opisie.

Meghan Markle niedawno świętowała urodziny syna. "Kiedy ten czas tak zleciał"?

Zaledwie tydzień temu, 6 maja, Meghan i Harry świętowali szóste urodziny Archiego. Z tej okazji na profilu aktorki pojawiły się wyjątkowe życzenia. "Nasz syn. Nasze słońce. Wszystkiego najlepszego z okazji szóstych urodzin dla Archiego!" - zaczęła wpis Meghan. "Dziękuję za całą miłość, modlitwę i gorące życzenia dla naszego słodkiego chłopca. On ma sześć lat! Kiedy ten czas tak zleciał?" - dopytywała z niedowierzaniem. "A wszystkim, którzy świętowali z nami podczas przyjęcia w miniony weekend, dziękujemy za to, że jego urodziny były tak niesamowicie wyjątkowe" - podkreśliła. Do życzeń dołączyła zdjęcie, na którym zapozowała z synem na tle zachodzącego słońca. Przed Sussexami jeszcze jedna ważna impreza. 4 czerwca swoje urodziny będzie obchodzić Lilibet! Córka Harry'ego i Meghan przyszła na świat w 2021 roku.