1 stycznia Meghan Marklepowróciła na Instagram po siedmiu latach nieobecności. Księżna Sussex aktywnie prowadzi media społecznościowe i regularnie dzieli się z fanami nie tylko kulisami sfery biznesowej, ale także fragmentami codzienności u boku najbliższych. Najnowsza publikacja jednak bardziej niż zwykle zwróciła uwagę internautów. Aktorka zamieściła romantyczny kadr z księciem Harrym. Wszystko wskazuje na to, że mają za sobą wyjątkowo udaną randkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Meghan Markle na randce z księciem Harrym. Wybrali się na koncert Beyonce. "Bardzo udana randka"

10 maja Meghan Markle opublikowała na Instagramie wspomnienie z minionego wieczoru. 43-latka wraz z mężem wybrała się na koncert Beyonce w ramach trasy "Beyoncé's Cowboy Carter Tour". "Wczorajszej nocy... Dziękujemy @beyonce i zespołowi za niesamowity koncert (i bardzo udaną randkę)! Dużo miłości" - napisała. Czuły opis opatrzyła zdjęciami i filmami z samego koncertu - na nich uwieczniono, jak para ogląda występ Beyoncé, książę Harry podryguje w rytm muzyki, a Meghan śpiewa utwór "Texas Hold'Em". Jednak to, co przykuło uwagę fanów, to romantyczne kadry u boku księcia Harry'ego. Jak relacjonuje "Mirror", część zgromadzonych na trybunach widziała Meghan i Harry'ego tańczących i nie szczędzących sobie czułości przez cały koncert.

Na koncert Meghan założyła niebieską sukienkę z odkrytymi ramionami zaprojektowaną przez Carolinę Herrery. Książę Harry natomiast nawiązał do wiejskiego motywu koncertu i włożył ciemnozielony kowbojski kapelusz, który skomponował z ciemnymi jeansami i szarą koszulą. Uwagę zwraca zwłaszcza napis na stronie wewnętrznej nakrycia głowy. "Archie, Lili moje miłości" - podpisano kapelusz. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Książę Harry w cieniu Meghan Markle? Ekspertka mówi o "statusie gwiazdy"

Każdy ruch księcia Harry'ego i jego żony Meghan śledzi cały świat, zwłaszcza po tym, jak media obiegły plotki o kryzysie w ich związku. Jakiś czas temu "Daily Mail" postanowił przyjrzeć się nie tyle co kreacji Meghan, a jej zachowaniu względem męża. Judi James, ekspertka od mowy ciała nie miała wątpliwości, że książę Harry pozostawał w cieniu żony. "Kiedy przybyli na miejsce, Meghan była na prowadzeniu, podczas gdy Harry czaił się z tyłu. Meghan używa tutaj jednego kluczowego niewerbalnego sygnału, aby podkreślić swój status gwiazdy" - stwierdziła. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Meghan i Harry przyłapani w niezręcznej sytuacji. "Wydaje się, że był zapchajdziurą"