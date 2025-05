Księżna Kate i książę William 8 maja towarzyszyli królowi Karolowi III i królowej Camilli w nabożeństwie dziękczynnym w Opactwie Westminsterskim z okazji 80. rocznicy Dnia Zwycięstwa w Europie. Do sieci trafiły zdjęcia z uroczystości. Uwagę zwraca zwłaszcza stylizacja księżnej Kate.

Księżna Kate w bieli skradła show. Spójrzcie na kolczyki. Ten wybór nie był przypadkowy

Księżna Kate po tym, jak zdiagnozowano u niej nowotwór, na jakiś czas musiała wycofać się z życia publicznego. Skoncentrowała się na leczeniu i powrocie do zdrowia. Od kilkunastu miesięcy coraz częściej pokazuje się publicznie. 5 maja uczestniczyła w hucznie obchodzonej 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. 8 maja znów pojawiła się u boku księcia Williama podczas nabożeństwa dziękczynnego w Opactwie Westminsterskim, aby uczcić pamięć ofiar II wojny światowej.

Na tym wydarzeniu księżna Walii zaprezentowała się w eleganckiej białej sukience w czarne kropki od Alessandry Rich. Stylizację uzupełniały czarny kapelusz od Juliette Botterill oraz cieliste szpilki. Jednak tym, co zwracało największą uwagę, była biżuteria Middleton. Księżna Kate nieprzypadkowo zdecydowała się na koczyki z diamentami i perłami, które należały do księżnej Diany. Wybierając je, żona księcia Williama chciała oddać cześć zmarłej teściowej. Zagraniczne media przypominają, że wspomniane kolczyki były prezentem ślubnym, który Diana otrzymała od jubilerów z Collingwood. Matka księcia Williama i księcia Harry'ego bardzo je lubiła i prezentowała się w nich m.in. podczas służbowych wyjazdów do Australii, Kanady i Włoszech.

Ten gest księżnej Kate rozczula

Fotoreporterzy tego dnia nie opuszczali ani na krok rodziny królewskiej. W pewnym momencie uchwycili więc uroczy moment. Na zdjęciach widać, jak księżna Kate po wyjściu ze świątyni zatrzymuje się przed małą dziewczynką. Arystokratka pochyliła się, by widzieć jej twarz i zamieniła z nią kilka słow. Widać, że kilkulatka była podekscytowana, z kolei księżnej Kate uśmiech nie schodził z twarzy.