Meghan Markle postanowiła realizować się na rynku platform streamingowych. Jej lifestylowy program "Z miłością, Meghan" trafił na Netfliksa i zdobył spore grono fanów. Jedna z widzek show Meghan postanowiła zrobić sól do kąpieli według domowego przepisu księżnej Sussex. Szybko pożałowała. Teraz domaga się odszkodowania.

Nałożyła miksturę od Meghan Markle. "Doświadczyłam intensywnego pieczenia"

Robin Patrick to dietetyczka z Maryland, która postanowiła wykonać na własną rękę domowy przepis z programu "Z miłością, Meghan". Skończyło się "katastrofalnym oparzeniem". Sól do kąpieli, którą polecała Meghan Markle, zawierała sól Epsom, sól himalajską, olejek arnikowy i olejek lawendowy. Już wcześniej eksperci przestrzegali, że taka mieszanka może być "ryzykowna". Robin Patrick twierdzi, że zastosowanie soli do kąpieli miało spowodować u niej bolesne wrzody, pęcherze na skórze i obawy przed poważnymi powikłaniami, w tym zagrożenie sepsą. - Początkowo odczuwałam łagodne mrowienie bez dyskomfortu. Jednak gdy poziom wody podniósł się, aby zakryć moje nogi i dotarł do pośladków, zaczęłam odczuwać pieczenie i znaczny dyskomfort w tych miejscach. Natychmiast wyszłam z wanny, zakręciłam kran, a później zamieszałam wodę z kąpieli prawą ręką i ramieniem, aby ocenić miksturę. Spowodowało to dodatkowe uczucie pieczenia na dłoni i ramieniu. Nałożyłam balsam, który nie przyniósł ulgi, a następnie spraye z lidokainą, które tymczasowo złagodziły ból. Tego wieczoru, podczas kąpieli pod prysznicem, doświadczyłam intensywnego pieczenia, gdy woda zetknęła się z dotkniętymi obszarami, które przekształciły się we wrzody - powiedziała w rozmowie z Radar Online.

Fanka Markle chce dziesięć milionów dolarów odszkodowania. Prawnik księżnej Sussex zareagował

Robin Patrick wysłała już pisma do Meghan Markle, Netfliksa i do firmy Archewell Productions, w których informuje o "stresie emocjonalnym, potencjalnym zespole stresu pourazowego (PTSD), utracie pewności siebie, zniekształceniu, skróceniu oczekiwanej długości życia i długoterminowej opiece medycznej w przypadku urazów, które mogą się pogarszać". Kobieta jest skłonna iść na ugodę, jeśli zostaną spełnione jej roszczenia finansowe. Patrick żąda od księżnej Sussex 75 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów leczenia i dziesięciu milion dolarów odszkodowania za straty moralne. Na roszczenia kobiety już zareagował prawnik Meghan Markle, który stwierdził, że osoba z cukrzycą powinna zdawać sobie sprawę z ryzyka użycia soli Epsom. "Stosowanie soli Epsom jest przeciwwskazane dla osób z cukrzycą, chyba że za radą lekarza. Obowiązek dochowania należytej staranności wymaga przewidywalnej szkody. Nie można było przewidzieć, że zlekceważy pani instrukcje na opakowaniu soli Epsom, próbując przygotować i używać własnych soli do kąpieli. Z tego samego powodu nie można wnosić żadnych roszczeń z tytułu zaniedbań przeciwko komukolwiek zaangażowanemu w produkcję lub dystrybucję serialu" – stwierdził Cameron Stracher.