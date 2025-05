Książę Harry przegrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Londynie. Zadecydowano, że mężowi Meghan Markle nie przysługuje automatyczna ochrona podczas pobytów w Wielkiej Brytanii. Rozżalony syn króla Karola III opowiedział o decyzji brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości w rozmowie ze stacją BBC. - Decyzje, które zapadły, były staromodną intrygą establishmentu [zaplanowanym działaniem przez wpływową grupę ludzi - przyp.red.] - mówił książę Harry. Słowa brata księcia Williama zostały przeanalizowane w programie.

Książę Harry wspominał o intrydze. Stacja przeprasza po analizie wywiadu

W programie "Today" na antenie BBC Radio 4 komentowano wywiad księcia Harry'ego. Ekspert ochrony osobistej Richard Aitch powtórzył jego słowa o "intrydze establishmentu". Specjaliści i prowadzący nie zakwestionowali słów syna króla Karola III, które są poważnym oskarżeniem. W programie nie opublikowano także oświadczeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii oraz Pałacu Buckingham, co spotkało się z oburzeniem.

Stacja BBC Radio 4 przyznała się do błędu i przeprosiła za niekompletną analizę. "Na antenie powtarzano twierdzenia, że proces księcia był 'intrygą establishmentu". Nie udało nam się odpowiednio zakwestionować tych słów, a także innych zarzutów. Odpowiedzialność za tę sprawę ponosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Powinniśmy zamieścić w programie oświadczenie tej instytucji. (...) Powinniśmy także zamieścić w programie komentarz Pałacu Buckingham, w którym przeczytaliśmy: 'Wszystkie te kwestie były wielokrotnie i skrupulatnie badane przez sądy, przy czym za każdym razem dochodzono do tego samego wniosku'. To był błąd w naszych zwykle wysokich standardach redakcyjnych" - czytamy.

Książę Harry pogodzi się z rodziną? Zaskakujące słowa

Dla fanów rodziny królewskiej najważniejszym tematem w rozmowie księcia Harry'ego ze stacją BBC był rozejm w monarchii. Mąż Meghan Markle przyznał, że chciałby pogodzić się z rodziną. - Między mną a niektórymi członkami mojej rodziny dochodziło do wielu nieporozumień. Ale wybaczyłem im. Życie jest cenne. Chciałabym pojednania z moją rodziną - mówił.