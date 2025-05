Meghan Markle w 2018 roku poślubiła księcia Harry'ego i w ten sposób stała się członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. W 2019 roku para doczekała się pierwszego dziecka - syna Archiego. Dwa lata później na świecie pojawiła się Lilibet. Małżonkowie w 2020 roku zrezygnowali z funkcji i wylecieli za ocean. Do dziś jednak zakochani angażują się medialnie. Meghan jest obecnie aktywna w mediach społecznościowych - po długiej przerwie powróciła na Instagrama, co zaskoczyło wielu. Z okazji szóstych urodzin syna opublikowała jego najnowsze zdjęcie i złożyła mu życzenia.

Meghan Markle świętuje urodziny syna. Opublikowała jego zdjęcie

Wraz z nadejściem nowego roku Meghan Markle powróciła na Instagrama i dzieli się z obserwatorami kulisami swojego życia. 6 maja Archie skończył sześć lat. Z tej okazji Meghan postanowiła opublikować post na instagramowym profilu, w którym złożyła synowi życzenia. "Nasz syn. Nasze słońce. Wszystkiego najlepszego z okazji szóstych urodzin dla Archiego!" - zaczęła wpis aktorka. "Dziękuję za całą miłość, modlitwę i gorące życzenia dla naszego słodkiego chłopca. On ma sześć lat! Kiedy ten czas zleciał?" - dopytywała z niedowierzaniem Meghan. "A wszystkim, którzy świętowali z nami podczas przyjęcia w miniony weekend, dziękujemy za to, że jego urodziny były tak niesamowicie wyjątkowe" - podkreśliła we wpisie. Przy okazji żona księcia Harry'ego opublikowała najnowsze zdjęcie Archiego - widzimy go na balkonie. Sześciolatek stoi tyłem i wpatruje się w zachód słońca.

Meghan Markle szaleje z dziećmi w ogrodzie. Już wiadomo, po kim Archie i Lilibet odziedziczyli kolor włosów

Ostatnimi czasy aktorka chętnie dzieli się rodzinnymi chwilami. Nie zapomina jednak o tym, by ukrywać twarze dzieci - na zdjęciach zawsze są one zasłonięte. Pod koniec kwietnia Markle opublikowała kilka ujęć z Archiem i Lilibet. Spędzała z nimi czas w ogrodzie. Nietrudno było zauważyć, że dzieci popularnej pary odziedziczyły rudy kolor włosów po tacie. Meghan podzieliła się ujęciami, podpisując je jako "niedzielną dawkę miłości", a pociechy określiła "małymi miłościami".