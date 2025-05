Księżna Kate gdziekolwiek się nie pojawi, skupia na sobie uwagę. Żona księcia Williama na jakiś czas musiała wycofać się z życia publicznego. W marcu 2024 roku wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Skoncentrowała się na leczeniu i powrocie do zdrowia. Od kilkunastu miesięcy coraz częściej pokazuje się publicznie. 5 maja w Wielkiej Brytanii hucznie obchodzono 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Na uroczystościach z udziałem weteranów nie mogło zabraknąć króla Karola i jego małżonki. Obok nich w mundurze wystąpił także książę William wraz z żoną i trójką dzieci. Książę Louis po raz kolejny został sfotografowany, gdy prezentował wachlarz zabawnych min, a nawet przedrzeźniał starszego brata. Głośno jest również o interakcji księżnej Kate z córką. Ekspertka odczytała, co żona księcia Williama miała do przekazania księżniczce Charlotte. Chodziło o jej ojca.

Gruchnęły wieści o rozmowie księżnej Kate z córką. Ekspertka ujawnia, co naprawdę powiedziała

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia i nagrania z udziałem członków rodziny królewskiej podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Europie. Księżna Kate tego dnia postawiła na bordowo-wiśniową suknię od Emilii Wickstead. Ekspertka modowa i stylistka Ewa Rubasińską-Ianiro w rozmowie z Plotkiem nie kryła zachwytu nad stylizacją żony księcia Williama. - Niczym Audrey Hepburn w wersji XXI wieku - zaznaczyła. Książę William także wyróżniał się za sprawą stroju i wystąpił w mundurze wojskowym. Ekspertka od czytania z ruchu warg Nicola Hickling w rozmowie z The Sun przeanalizowała, co Kate miała powiedzieć córce. Jak się okazało, księżna w rozmowie z Charlotte postanowiła pochwalić wygląd męża i miała rzucić uroczym komentarzem: "Czy tata nie wygląda dziś elegancko".

Książę Louis znowu dokazywał. Odczytano, co powiedział mu ojciec

Książę Louis, jak na siedmiolatka przystało, lubi dokazywać. Wielokrotnie udowodnił, że jest bardzo rezolutny, a nagrania z jego udziałem bawią i rozczulają. 5 maja także pokazał, że ma dużo energii. Stroił zabawne miny i zaczepiał ojca, poprawiając jego mundur. W pewnym momencie książę William zachęcił swoje najmłodsze dziecko do zwrócenia szczególnej uwagi na pokaz Zespołu Akrobacyjnego Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Według ekspertki zajmującej się odczytywaniem słów z ruchu warg miał uspokoić syna i powiedzieć do niego: "To nie potrwa długo i chcę, żebyś się tym zainteresował", po czym wyjaśnił Louisowi, jak przebiegała trasa parady i dodał, że nigdy nie zapomni tego historycznego dnia.