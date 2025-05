Książę Louis rozbawił tłumy. Naśladował starszego brata George'a 

Książę William i księżna Kate są uwielbiani przez Brytyjczyków oraz miłośników monarchii na całym świecie. Każde publiczne wyjście zakochanych jest szeroko komentowane. Nie mniejszym zainteresowaniem mediów i fanów cieszą się również ich dzieci. Jedenastoletni George, dziewięcioletnia Charlotte i siedmioletni książę Louis gdziekolwiek się nie pojawią, to z miejsca stają się ulubieńcami tłumu.

REKLAMA

Zobacz wideo Do „Dog & Duck" kolejki. Dzień wcześniej Kate & William niespodziewanie pojawili się w lokalu, żeby przywitać się przed koronacją z poddanymi

Syn księcia Harry'ego i księżnej Kate nie przestaje zaskakiwać. Tak żartował

5 maja podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie (VE Day), książę Louis po raz kolejny skradł show. Jak poinformował magazyn People, w trakcie oficjalnych uroczystości na The Mall w Londynie, kamera uchwyciła zabawny i rozczulający moment pomiędzy dziećmi księcia Williama i księżnej Kate. Louis z rozbawieniem naśladował gest George’a, który próbował odgarnąć włosy z twarzy podczas wietrznej pogody. Siedmiolatek zrobił to w na tyle teatralny sposób, że wywołało to uśmiech fanów. Jak zauważył People, to nie pierwszy raz, gdy książę George jest parodiowany przez Louisa - podobna scena miała miejsce podczas obchodów koronacji króla Karola w 2023 roku, kiedy George przeglądał się w szybie samochodu i poprawiał fryzurę, co również obiegło media społecznościowe. Nie da się ukryć, że ta zabawna scena pokazuje nie tylko charakter siedmiolatka, ale również relacje, jakie panują między rodzeństwem.

Książę George podbił serca internautów. Jego wizyta w zoo stała się hitem w sieci

Także w sierponiu 2023 roku media rozpisywały się o zabawnym momencie z udziałem jednego z synów książęcej pary. Wtedy też do sieci trafiło urocze, archiwalne nagranie, na którym kilkumiesięczny George odwiedza zoo z rodzicami. Krótkie wideo z jego reakcją rozczuliło internautów. Na filmie widzimy, wyraźnie podekscytowanego księcia na widok królika. Jego radość jest nieco podobna do reakcji innych dzieci w jego wieku. "Ale słodziak", "Zupełnie jak mój syn", "Kocham to" - piszą komentujący. Internauci zauważyli również, że księżna Kate nie dbała o elegancką sukienkę, poświęcając całą swoją uwagę dziecku.