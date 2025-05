Książę Harry nie ma dobrego kontaktu z najbliższymi, o czym wiemy od lat. Wszystko przez decyzji o odejściu od rodziny królewskiej w 2020 roku. Młodszy z synów króla Karola III spierał się brytyjskim rządem o przywrócenie mu ochrony policyjnej finansowanej z pieniędzy publicznych. Na początku maja w Sądzie Apelacyjnym w Londynie zapadł wyrok niekorzystny dla Harry'ego. Książę Sussexu udzielił wywiadu BBC, w którym psioczył na tę decyzję, a także wspomniał o pojednaniu z bliskimi oraz o chorującym ojcu. Eksperci jasno skwitowali jego wypowiedzi. Nie byli przychylni.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego?

Książę Harry ostro podsumowany przez ekspertów. To sądzą o jego słowach

"Między mną a niektórymi członkami mojej rodziny dochodziło do wielu nieporozumień. Ale wybaczyłem im. Życie jest cenne. Chciałabym pojednania z moją rodziną" - opowiadał Harry we wspomnianym wywiadzie. Podkreślił, że jest "zawiedziony" postawą najbliższych. "W tym momencie Wielka Brytania bardzo mnie zawiodła. Bezpieczeństwo jest krokiem do naprawy relacji w rodzinie królewskiej" - twierdził w rozmowie z BBC. Po emocjonalnej rozmowie głos zabrali eksperci. Nie kryli rozczarowania postawą młodszego z synów króla Karola III. Była królewska korespondentka BBC Jennie Bond stwierdziła, że roaylsi nie mają zaufania do Harry'ego. "Rodzina nie ufa mu, że zachowa prywatne rozmowy w tajemnicy. A skoro teraz tak otwarcie mówi o swoich emocjach, to tylko pogłębia tę nieufność" - stwierdziła Bond w rozmowie ze Sky News. Podkreślił również, Harry cały czas "kipi gniewem i rozczarowaniem", a to nie doprowadzi go do pojednania z royalsami.

Hugo Vickers, biograf i prezenter, w wywiadzie dla "The Sun" uznał, że książę "zawsze jest zły i wciąż robi to samo – obwinia innych". "Chce przypisać winę każdemu, tylko nie sobie. A przecież sam również zrobił wiele rzeczy, które nie spotkały się z aprobatą opinii publicznej" - uznał Vickers. "Nawet książę Windsor nie miał ochrony, gdy odwiedzał kraj. Próba przedstawienia siebie jako ofiary mu nie pomoże" - dodał prezenter. "Bywały momenty, gdy mówił: 'Nie mogę się pogodzić z rodziną, dopóki mnie nie przeproszą'. Tymczasem, przykro mi, ale to raczej on powinien przeprosić" - ocenił dziennikarz.

Pałac zareagował na wywiad księcia Harry'ego

Od teraz książę Harry będzie musiał zapewniać sobie sam ochronę, o którą walczył w sądzie. Pałac postanowił zareagować na słowa syna króla Karola III. "Wszystkie te kwestie były wielokrotnie i skrupulatnie badane przez sądy, przy czym za każdym razem dochodzono do tego samego wniosku" - napisano w oświadczeniu.