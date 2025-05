Książę Harry wziął udział w wywiadzie z BBC. W rozmowie podjął temat przede wszystkim swojego rozczarowania decyzją sądu w sprawie jego ochrony (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). "Jestem załamany, nie tylko z powodu straty, ale również z powodu ludzi, którzy podjęli tę decyzję i uważają, że jest to do przyjęcia. Czy to dla nich zwycięstwo? Jestem pewien, że są ludzie, którzy życzą mi źle, którzy widzą to w ten sposób" - komentował dla BBC. Nie był to jednak jedyny temat, jaki podejmował. Dodał, że bardzo zależy mu na pojednaniu z brytyjską rodziną królewską. Obecnie jednak nie może wrócić do Wielkiej Brytanii. Książę podkreślił, że nie prosił swojego ojca o interwencję w tej spawie. Wspomniał też o chęci pogodzenia się z bliskimi.

Książę Harry udzielił wywiadu BBC. Wspomniał o pojednaniu z rodziną

W wywiadzie BBC książę Harry podjął również temat swojej rodziny. Jak wiadomo, po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych arystokrata nie utrzymywał kontaktu z niektórymi bliskimi. Często pozostawał z nimi w chłodnych stosunkach. W rozmowie podkreślił, że chce to zmienić. "Między mną a niektórymi członkami mojej rodziny dochodziło do wielu nieporozumień. Ale wybaczyłem im. Życie jest cenne. Chciałabym pojednania z moją rodziną" - skwitował, dodając, że jest gotowy na to, by pogodzić się z royalsami, zwłaszcza w obliczu tego, że król Karol choruje na raka. Dodał także, że "nie wie, ile czasu zostało ojcu".

Pałac odpowiedział na wywiad księcia Harry'ego. Taka była reakcja

Książę Harry przyznał, że jego wizyta w Wielkiej Brytanii musi spełniać pewne warunki. Każdy wyjazd musi być koordynowany przez królewski dwór. Decyzja sądu odnosiła się do zmiany w ochronie księcia Harry'ego po jego wyjeździe do Stanów Zjednoczonych z żoną. Syn Karola chciał nadal otrzymywać ochronę, będąc na terenie Wielkiej Brytanii. Sąd jednak zdecydował inaczej i arystokrata od teraz sam będzie musiał ją sobie zapewnić. Syn króla Karola wyznał, że nie prosił taty o interwencję. Chciał jedynie, aby wycofał się z tej sprawy. Pałac zabrał jednak głos. "Wszystkie te kwestie były wielokrotnie i skrupulatnie badane przez sądy, przy czym za każdym razem dochodzono do tego samego wniosku" - napisano w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Dzieci Harry'ego i Meghan buszują po ogrodzie. Mają identyczny kolor włosów jak ich tata