Książę Harry od lat toczy liczne batalie sądowe, które w wielu przypadkach skoncentrowane są wokół ochrony prywatności jego najbliższych. Wśród najgłośniejszych spraw ukochanego Meghan Markle znajdują się pozwy m.in. przeciwko brytyjskim tabloidom oraz przeciw brytyjskiemu rządowi.

Książę Harry przegrał w sądzie. Odrzucono jego apelację

Od kilku lat głośno jest w mediach na temat sporu księcia Harry'ego z brytyjskim rządem o przywrócenie ochrony policyjnej finansowanej z pieniędzy publicznych. Właśnie zapadł kolejny wyrok w sprawie. Jak podaje serwis Marca, Sąd Apelacyjny w Londynie jednogłośnie odrzucił apelację arystokraty, potwierdzając wcześniejszą decyzję. Brytyjski wymiar sprawiedliwości jednogłośnie przyznał, że księciu nie przysługuje automatyczna ochrona podczas pobytów w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że Harry po rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków królewskich w 2020 roku musi samodzielnie organizować i opłacać środki bezpieczeństwa na czas wizyt w kraju. Sędziowie podkreślili, że obowiązująca obecnie zasada, według której jego ochrona jest rozpatrywana indywidualnie - zależnie od charakteru wizyty - jest zgodna z prawem. Sędzia Geoffrey Vos w swoim orzeczeniu zaznaczył, że osobiste poczucie zagrożenia nie stanowi wystarczającej podstawy prawnej do zmiany wcześniejszych decyzji.

Książę Harry obawia się o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Będzie musiał pokryć olbrzymie koszty

Książę Harry na temat niedawnego wyroku wypowiedział się w nowym wywiadzie dla BBC. Arystokrata nie ukrywał swojego żalu i rozgoryczenia. - Jestem zdruzgotany (...). Jestem pewien, że są tam [w sądzie - przyp. red.] ludzie, którzy najprawdopodobniej życzą mi krzywdy i uważają to za ogromne zwycięstwo - wyjawił. W dalszej części swojej wypowiedzi książę wyznał, że decyzja o odebraniu mu automatycznego uprawnienia do bezpieczeństwa wpływa na niego "każdego dnia". W przeszłości Harry wielokrotnie informował, że odebranie mu ochrony zagraża życiu jego i jego rodziny oraz utrudnia wizyty w ojczyźnie. Co więcej, wyrok oznacza również poważne konsekwencje finansowe dla księcia. Okazuje się, że Harry będzie musiał pokryć koszty postępowania sądowego obu stron. Mowa tu o sporej sumie, ponieważ należne opłaty mogą przekroczyć 1,5 miliona funtów. Sprawa może jednak nie mieć swojego finału w Sądzie Apelacyjnym, gdyż prawnicy arystokraty mają poważnie rozważać wniesienie sprawy do Sądu Najwyższego. O tym, czy takie kroki zostaną podjęte, z pewnością dowiemy się już wkrótce.