Urodzona w 2015 roku księżniczka Charlotte jest środkowym dzieckiem księcia Williama i księżnej Kate. Dziewczynka ma dwóch braci - starszego o dwa lata George'a i o trzy lata młodszego Louise'a. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej od dawna są zgodni, że Charlotte jest niezwykle podobna nie tylko do swojego taty, ale również do prababci, królowej Elżbiety II. Wygenerowane przez AI zdjęcia przedstawiające możliwy wygląd Charlotte w przyszłości mówią jednak zgoła co innego.

Księżniczka Charlotte w przyszłości. Tak będzie wyglądać córka księcia Williama i księżnej Kate?

Internauci coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, aby podejrzeć, jak mogą w przyszłości wyglądać dzieci członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Dużo nagrań z wygenerowanymi obrazami można znaleźć m.in. na TikToku. W komentarzach nie brakuje za to opinii internautów dotyczących tego, do kogo młodzi royalsi będą podobni. Okazuje się, że na zdjęciach przedstawiających możliwy wygląd księżniczki Charlotte w przyszłości, ku zaskoczeniu wszystkich, dziewczynka wygląda niemal jak kopia księżnej Kate. W oczy rzucają się przede wszystkim ich podobnie uśmiechy. Niektórzy nadal dopatrują się także podobieństwa do królowej Elżbiety II, ale wielu internautów zauważyło, że dziewczynka odziedziczyła także spojrzenie księżnej Diany.

Księżniczka Charlotte będzie musiała iść do "zwykłej" pracy?

Książę George jest obecnie drugi, po swoim tacie, w kolejce do tronu i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości zostanie kolejnym królem. Sytuacja księżniczki Charlotte jest za to nieco inna. Zagraniczne media od dawna spekulują, że król Karol III planuje wprowadzić ograniczenia co do liczby osób sprawujących oficjalne obowiązki. Oznacza to, że w przyszłości księżniczka Charlotte będzie najprawdopodobniej musiała znaleźć własny sposób na swoje utrzymanie. Taki plan wobec córki rzekomo mają już również jej rodzice. - Z tego, co słyszałem, książę William i księżna Kate chcą, aby Charlotte dorastała z przeświadczeniem, że w przyszłości zdobędzie pracę, a nie będzie tylko pełnoetatowym członkiem rodziny królewskiej - przekazał znawca brytyjskiej rodziny królewskiej Richard Eden.