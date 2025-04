Meghan Markle i książę Harry na własne życzenie zrezygnowali z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Kiedy przestali pełnić te funkcje, musieli także zrzec się prawa do używania takich form, jak: "Jego/Jej Królewska wysokość" (His/Her Royal Highness). Jak się jednak okazuje, wcale się tak nie stało. Ostatnio Meghan Markle przygotowała kosz prezentowy i na liściku użyła tytułu "Her Royal Highness - HRH", co od razu zwróciło uwagę internautów, którzy nie zostawili na żonie księcia Harry'ego suchej nitki. Jak donosi źródło jednego z portali, zachowanie Markle miało rozjuszyć samego księcia Williama.

Książę Harry ma być wściekły na Meghan Markle. "Nie ma mowy, żeby to tolerował"

O tym, że książę Harry i książę William nie są w dobrych relacjach, wiadomo już nie od dziś. Wszelkie wątpliwości na temat panujących między nimi stosunków rozwiała autobiografia najmłodszego syna księżnej Diany, który opowiedział w niej m.in. o przepychankach z bratem i licznych kłótniach, które ich poróżniły. Jak donosi "Daily Beast" książę William ma być wściekły na aktualną sytuację i doniesienia dotyczące Markle.

Meghan wykorzystując tytuł 'HRH' obnaża, jak słaby i osłabiony jest król. Ona wie, że on nic nie zrobi. Nie ma mowy, żeby książę William, jako król, to tolerował. Te tytuły zostaną po prostu odebrane, kiedy zostanie królem. Znajdzie na to sposób

- przekazało źródło portalu.

Królewski ekspert brutalnie ocenił zachowanie Meghan Markle. "To nie do przyjęcia"

Na temat zachowania Markle wypowiedzieli się także liczni królewscy eksperci, którzy jednogłośnie przyznają, że jest ono niewłaściwe. Ekspert ds. rodziny królewskiej Hugo Vicker podkreślił, że jest to absolutnie szokujące i było jasno powiedziane, że kiedy książę Harry i Meghan Markle odeszli z rodziny królewskiej, nie mają prawa do używania królewskich tytułów. "A teraz widzimy wydrukowaną kartę z nadrukiem HRH. Jest to całkowicie nie do przyjęcia" - podsumował zbulwersowany znawca.