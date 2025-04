Rocznica ślubu księcia Williama i księżnej Kate to zazwyczaj okazja do podzielenia się ze światem nowym portretem lub fotografią. W tym roku jednak para książęca zaskoczyła wszystkich milczeniem. Brak oficjalnych komunikatów czy nawet symbolicznego wpisu w mediach społecznościowych wzbudził niepokój wśród wielbicieli royalsów. Teraz w zagranicznej prasie niespodziewanie pojawiły się zdjęcia pary spacerującej po szkockiej wyspie.

Księżna Kate i książę William na nowych zdjęciach

Książę i księżna przybyli do miasta Tobermory na wyspie Mull 29 kwietnia, gdzie odwiedzili m.in. targ rzemieślniczy. To właśnie podczas wyjścia na miasto reporterom udało się uchwycić spacerujących zakochanych. Jak wiadomo, Kate i William mają dosyć napięty grafik. Po południu mają odwiedzić lokalną zagrodę, aby dowiedzieć się o zrównoważonym rolnictwie i gościnności na wyspie. Wygląda na to, że para dobrze się bawi podczas wizyty w Szkocji. Na zdjęciach widzimy Kate w eleganckiej, niebieskiej koszuli i brązowej marynarce. Obok niej uśmiechnięty William, który również postawił na niebieską koszulę, ale na wierzch przyodział szarą marynarkę w kratę. Małżeństwo chętnie wchodziło w interakcję ze zgromadzonymi i odwzajemniało szczere uśmiechy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Księżna Kate i książę William spędzają 14. rocznicę ślubu w Szkocji. Zamiast zdjęcia nagranie

Na profilu pary 29 kwietnia pojawiło się dosyć nietypowe wideo. Fani Kate i Williama liczyli, że zobaczą na nim zakochanych. Zamiast tego dostali... szkockie krajobrazy. "Witamy na Hebrydach Wewnętrznych... Od odkrywania, w jaki sposób mieszkańcy wyspy chronią swój naturalny świat, po spotkania z młodymi rodzinami, które kształtują przyszłość życia na wsi, jesteśmy podekscytowani inspirującymi dwoma dniami tutaj, świętując siłę wspólnoty i więzi!" - czytamy w opisie nagrania. Choć niektórzy nie kryli swojego rozczarowania, to zdecydowana większość skorzystała z okazji, by złożyć parze życzenia. "Takie wyjątkowe miejsce. Szczęśliwej rocznicy", "Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji 14. rocznicy ślubu! Absolutnie kocham waszą historię miłości" - pisali.