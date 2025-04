Styl księżnej Kate od lat inspiruje kobiety na całym świecie. Jej stylizacje nieustannie są komentowane i analizowane - zarówno przez media, jak i przez ekspertów mody. Od momentu, gdy została częścią rodziny królewskiej, zyskała status ikony stylu. Ale co tak właściwie sprawia, że styl księżnej Walii budzi aż tak wielki zachwyt? Zapytaliśmy o to stylistkę Martę Wolniak, znaną na Instagramie jako CetteFemmeLibre.

Księżna Kate "autentyczna i bliska ludziom" nawet w kwestii mody? Stylistka wyjaśnia

W rozmowie z Plotkiem stylistka Marta Wolniak zwróciła uwagę na to, jakie kolory dominują w garderobie księżnej Kate i jak wpływają na odbiór jej stylu. - Styl Kate Middleton to kwintesencja klasyki, elegancji i nowoczesnego podejścia do mody. Księżna Walii wybiera ubrania o prostych, dopasowanych krojach i stonowanej kolorystyce - beże, granaty czy zielenie - ale nie unika także bardziej wyrazistych barw, jak czerwień czy szmaragdowa zieleń. Jej styl jest minimalistyczny, ponadczasowy, a przy tym zawsze perfekcyjnie dopracowany i pełen dbałości o detale - wyjaśniła.

Wolniak odpowiedziała także na najbardziej nurtujące pytanie, na czym polega fenomen stylu księżnej Kate i co sprawia, że jej stylizacje niezmiennie zachwycają. Okazało się, że sukces tkwi w powtarzalności stylizacji. - Jednym z najbardziej wyróżniających elementów jej podejścia do mody jest umiejętne powtarzanie stylizacji. Kate wielokrotnie pojawia się publicznie w tych samych ubraniach, zmieniając jedynie dodatki, co pokazuje, że prawdziwa elegancja nie wymaga ciągłego kupowania nowych rzeczy. Takie podejście promuje wartości zrównoważonej mody i sprawia, że księżna jest postrzegana jako autentyczna i bliska ludziom - wytłumaczyła.

Księżna Kate ma ogromny wpływ na rynek. Stylistka tłumaczy, na czym polega "efekt Kate"

Marta Wolniak w rozmowie z Plotkiem zwróciła także uwagę na to, gdzie księżna Kate zaopatruje się w odzież. Co dla wielu może być zaskoczeniem, żona księcia Williama od czasu do czasu sięga także po to, co oferują znane wszystkim sieciówki. - Styl Kate łączy luksus z dostępnością - chętnie sięga zarówno po kreacje światowych projektantów, jak i ubrania z popularnych sieciówek - zaznaczyła. Nie ukrywa także, że to, co wypełnia szafę 43-latki ma istotny wpływ na rynek odzieżowy. - Jej wybory modowe wywierają ogromny wpływ na rynek: efekt Kate sprawia, że rzeczy, które założy, błyskawicznie znikają ze sklepów. Dzięki swojej spójności, skromności i wyczuciu stylu Kate Middleton stała się ikoną mody, która udowadnia, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze - podsumowała stylistka.