Książę George od narodzin jest na świeczniku. Jako najstarsze z dzieci księżnej Kate i księcia Williama jest drugi w sukcesji do brytyjskiego tronu. Brytyjczycy, którzy uwielbiają royalsów, przyglądają się temu, jak dorasta niespełna 12-letni potomek księcia Walii. Wielu z pewnością rozmyśla także nad tym, jak George będzie wyglądał w przyszłości. Z pomocą przyszła sztuczna inteligencja, dzięki której na podstawie obecnych fotografii możemy wykreować potencjalny wizerunek danej osoby w przyszłości. AI wygenerowało kilka obrazów i pokazało, jak może wyglądać książę George.

Książę George jako dorosły. Tak widzi go sztuczna inteligencja

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się przewidywania co do wyglądu najmłodszych royalsów. Mogliśmy już zobaczyć, jak może potencjalnie wyglądać księżniczka Charlotte. Tym razem padło na księcia George'a, który w teorii ma wstąpić na brytyjski tron po ojcu. W lipcu George skończy 12 lat, ale wielu już się zastanawia, jak będzie wyglądał za kilka lat. Z odpowiedzią spieszy AI. Sztuczna inteligencja wygenerowała kilka obrazów, na których możemy zobaczyć syna Kate i Williama w dorosłej odsłonie. Mogliśmy zobaczyć go, gdy kończy szkołę czy też studia. Nie zabrakło także ujęcia z międzynarodowej podróży, a także dołączenia do organizacji charytatywnej. Wielu uważa, że George jest podobny do ojca. "Myślę, że będzie trzymał się jak tata, to geny", "Wygląda jak William" - głosiły komentarze pod TikTokiem. A wy? Co uważacie? Dajcie znać w ankiecie.

Książę George ma ukryty talent. Tego nikt się nie spodziewał

Jednym z przedsięwzięć księżnej Kate jest projekt Shaping Us Królewskiego Centrum Fundacji Wczesnego Dzieciństwa (RFCEC), który wystartował w styczniu 2023 roku. Inicjatywa ta ma na celu podkreślenie znaczenia wczesnego rozwoju dzieci. W lutym na instagramowym profilu księżnej i księcia Walii pojawił się wpis, nawiązujący do działania projektu. Kate udostępniła zdjęcia rysunków swoich dzieci. "Rysowanie porterów z dziećmi może zapewnić chwilę połączenia, kiedy spędzacie razem czas, patrząc na siebie nawzajem, skupiając się na sobie, rozwijając kreatywność i dobrze się bawiąc" - przekazała księżna. Internauci byli zachwyceni i zauważyli talent plastyczny u księcia George'a. "To przeurocze. Książę George jest naprawdę utalentowany. Nawet nie marzyłam o tym, aby w wieku 11 lat potrafić zrobić tak precyzyjny portret", "Książę George to prawdziwy artysta", "Uwielbiam wszystkie rysunki, ale ten zrobiony przez księcia George'a zapiera dech w piersi" - stwierdzili zachwyceni internauci.