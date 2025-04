Meghan Markle i książę Harry doczekali się dwójki dzieci: Archiego, który przyszedł na świat 6 maja 2019 roku, oraz Lilibet, urodzonej 4 czerwca 2021 roku. Zakochani wraz z maluchami mieszkają luksusowej posiadłości w Montecito, ekskluzywnej dzielnicy w Santa Barbara w Kalifornii. Rodzina chętnie korzysta z leżącego na terenie posiadłości prywatnego placu zabaw, kortu tenisowego czy przestronnych ogrodów.

Meghan Markle pokazała urocze zdjęcia dzieci. Podzieliła się prywatnymi momentami

Chociaż Meghan i Harry zazwyczaj starą się zachować prywatność, to czasem decydują się na wyjątek od tej reguły i dzielą się z fanami wyjątkowymi chwilami spędzanymi w towarzystwie dzieci. Tak było i tym razem. 27 kwietnia na oficjalnym koncie Markle na Instagramie pojawiły się kadry, które uchwyciły Archiego i Lilibet spędzających czas z ich mamą w ogrodzie. Na fotografiach widać, jak maluchy starannie zbierają kwiaty, ciesząc się wspólnym czasem na świeżym powietrzu. Na zdjęciach nie widać twarzy dzieci słynnej pary, można za to podejrzeć, że zarówno Archie, jak i Lilibet, odziedziczyli po tacie rudy kolor włosów. Meghan, dzieląc się tymi uroczymi chwilami z fanami, opisała je jako "niedzielną dawkę miłości", a Archiego i Lilibet określiła "jej małymi miłościami", podkreślając tym samym, jak ważny jest dla niej czas spędzany z dziećmi. Zdjęcia z uroczych rodzinnych chwil Meghan i jej dzieci znajdziecie w naszej galerii.

Meghan Markle pokazała, jak przygotowuje dżem. Nagle przeszkodziła jej małą Lilibet

Także 27 kwietnia Meghan Markle postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie swoimi kulinarnymi umiejętnościami, pokazując, jak przygotowuje domowy dżem. W trakcie gotowania truskawek, ukochana księcia Harry'ego zwróciła się do swojej córki, Lilibet, pytając, co myśli o smaku. Trzylatka, trzymając drewnianą łyżkę, zaskoczyła mamę swoją wypowiedzią. - Myślę, że to jest piękne - wyznała dziewczynka. Meghan nie poprzestała jednak na wspomnianym nagraniu, a w kolejnych relacjach pokazała również, jak przelewa gotowy dżem do słoików, które trafiły do lodówki.