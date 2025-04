Meghan Markle i książę Harry są małżeństwem od 2018 roku. Para miała jednak inne plany niż bycie kolejnymi członkami rodziny królewskiej. W 2020 roku zrezygnowali z oficjalnych funkcji i zamieszkali za oceanem. Mimo że mieli skupić się na życiu prywatnym, co rusz pojawiają się ich kolejne, medialne projekty. Zakochani nie stronią również od publicznych wystąpień. Do takowego doszło, gdy razem pojawili się na gali Time100 Summit. Jak twierdzi ekspertka, książę Harry był wyłącznie tłem dla żony.

Meghan Markle i książę Harry razem na gali. Syn brytyjskiego króla był w cieniu małżonki

22 kwietnia Meghan i Harry pojawili się na gali Time100 Summit - Markle nawet zabrała głos. Zdjęcia oraz nagrania z wydarzenia szybko obiegły sieć - szczególnie ze względu na drogą, gdyż kosztującą ponad 120 tysięcy, kreację aktorki. "Daily Mail" postanowił przyjrzeć się nie tyle co kreacji Meghan, a jej zachowaniu względem męża. Na filmikach, które pojawiły się m.in. na TikToku, nietrudno dostrzec, że Markle nie reaguje na czułości ze strony ukochanego. Na łamach tabloidu głos w sprawie zabrała ekspertka od mowy ciała. "Niezależnie od tego, czy Harry jest tu liderem, czy czai się z boku, wydaje się, że był zapchajdziurą. Prezentował kilka niezręcznych póz i gestów. Bardziej pewna siebie Meghan zdecydowanie odgrywa główną rolę" - twierdzi Judi James.

Specjalista zauważyła, że aktorka podkreślała swój status gwiazdy. "Kiedy przybyli na miejsce, Meghan była na prowadzeniu, podczas gdy Harry czaił się z tyłu. Meghan używa tutaj jednego kluczowego niewerbalnego sygnału, aby podkreślić swój status gwiazdy" - stwierdziła, następnie wyjaśniając, o jaki gest chodziło. "Jej ramiona są zgięte pod kątem 45 stopni, a dłonie przyjmują 'celebrycką wiotkość', zwisając z jej zgiętych nadgarstków. To gest sugerujący formę wyjątkowości. (...) Odzwierciedla status władzy, coś jak 'nie potrzebuję rąk, ponieważ mam ludzi, którzy otworzą mi drzwi i poprowadzą mnie za sobą'" - opisuje ekspertka. "To Meghan pozuje do kamery i inicjuje te uprzejme uściski przyjaźni. Harry czeka na swoją kolej" - dodaje Judi James.

Internauci przyjrzeli się nagraniom z Meghan i Harrym. Mają smutne wnioski

Niezręczne nagranie z małżonkami w roli głównej od razu rzuciło się w oczy internautom. Postanowili skomentować ich zachowanie. "Czy ona zapomniała, że z nim jest?", "Harry jest tu, jak widać, zbędny", "Ona myśli, że jest ważniejsza niż Harry" - grzmieli internauci w komentarzach pod jednym z nagrań umieszczonych na TikToku.