Księżna Kate i książę William doczekali się trójki dzieci - George'a, Charlotte i Louisa. Najmłodsza z ich pociech 23 kwietnia skończyła siedem lat. Z tej okazji na instagramowym profilu pary pojawiło się najpierw zdjęcie księcia, a niedługo później opublikowano krótki, urodzinowy filmik. Louis oczywiście szaleje! Zobaczcie, jak dokazywał.

Książę Louis skończył siedem lat. Ten filmik mówili wiele o jego charakterze

Od dawna baczni obserwatorzy brytyjskich royalsów wiedzą, że książę Louis to rozrabiaka. W sieci nie brakuje filmików, na których "do pionu" podczas oficjalnych wydarzeń "ustawia go" starsza siostra. Z okazji urodzin najmłodszego z dzieci Kate i Williama, zobaczyliśmy nie tylko coroczne zdjęcie, ale również filmik podpisany "siedem dzisiaj!". Na nagraniu książę Louis dokazuje, co jasno wskazuje, że pomimo iż urósł, nadal ma charakter psotnika. Siedmiolatek ubrany w sweter i koszulę szaleje na łonie natury. Podbiega go kamery i stroi zabawne miny, a także szeroko się uśmiecha i skacze. Wszystko w akompaniamencie spokojnej melodii.

Internauci byli zachwyceni filmikiem i składali życzenia Louisowi. Zauważyli również jego podobieństwo do księżniczki Charlotte oraz ojca. "Bliźniak księżniczki. Wszystkiego najlepszego. On jest taki kochany i duży", "Mały William", "Zamienia się w małego przystojniaka", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla małego księcia! Kiedy on urósł?!", "Och, ale to słodkie!" - czytamy pod nagraniem.

Księżna Kate złamała tradycję? Chodzi o urodzinowe zdjęcie księcia Louisa

Tego samego dnia pojawiło się wspomniane już zdjęcie księcia Louisa. Wielu zachwycało się ujęciem, na którym młodszy z synów Kate i Williama uśmiecha się, ukazując rząd zębów - choć wypadły mu przednie mleczaki. "Życzymy księciu Louisowi wszystkiego najlepszego z okazji siódmych urodzin" - czytamy w opisie fotografii. Wielu zwróciło uwagę na pewien szczegół. Tym razem urodzinowe zdjęcie nie zostało wykonane tradycyjnie przez księżną Kate, a przez profesjonalnego fotografa. Fotografie dzieci, które publikowane są z okazji ich urodzin na profilu następcy tronu i jego żony, zwykle są robione właśnie przez ich mamę.