Książę William i księżna Kate stanęli na ślubnym kobiercu w 2011 roku. Doczekali się trójki dzieci - księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Najmłodszy wnuk króla Karola III, który słynie z zabawnych zachowań podczas oficjalnych wyjść, właśnie skończył siedem lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy szczerze o rodzinie królewskiej. Tak komentują zachowanie royalsów

Książę Louis ma już siedem lat. Internauci zachwyceni jego nowym zdjęciem: Uroczy

Na oficjalnym profilu księcia Williama oraz księżnej Kate pojawiło się zdjęcie z okazji siódmych urodzin księcia Louisa. Uwagę na kadrze od razu przykuwa promienny uśmiech wnuka króla Karola III. Książę Louis bardzo się zmienił i nie ma przednich mleczaków. "Życzymy księciu Louisowi wszystkiego najlepszego z okazji siódmych urodzin" - czytamy w opisie fotografii. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zdjęcie księcia Louisa zostało wykonane przez profesjonalistę. To spora zmiana, ponieważ przez lata to księżna Kate sięgała po aparat i była autorką kadrów swoich dzieci. Ale fani mimo to mają nadzieję, że ujęcie wykonane przez nią, się jeszcze pojawi...

Pod publikacją zaroiło się od komentarzy internautów, którzy ruszyli z życzeniami i byli zachwyceni wyglądem siedmiolatka. "To zdjęcie Louisa jest takie słodkie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Niech twoje życie będzie pełne szczęścia i radości", "Ale on wyrósł", "Książę Louis to już prawie mężczyzna. Zobaczcie na jego zęby", "Taki dorosły. Na etapie utraty zębów" - czytamy.

Księżna Kate i książę William wyjadą z okazji rocznicy. Takie mają plany

Niedługo po urodzinach księcia Louisa jego rodzice będą świętować 14. rocznicę ślubu. Jak wynika z informacji podanych przez "Daily Mail", 29 kwietnia książę William i księżna Kate odwiedzą wyspę Mull w Szkocji. To właśnie w tym kraju zakochani spotkali się po raz pierwszy. Romantyczna wycieczka royalsów będzie połączona z obowiązkami. Księżna i książę Walii skupią się również na promowaniu ochrony środowiska. Małżonkowie odwiedzają miasteczko Tobermory. W tym miejscu ogłoszą projekt społeczny i przy okazji spotkają się z mieszkańcami miejscowości. Mają także wybrać się na targ producentów w porcie Tobermory, gdzie będą mieli okazję spróbować lokalnych produktów.