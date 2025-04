Księżna Kate i książę William są na świeczniku od lat. Para, która poznała się na studiach, zaręczyła się w 2010 roku. Następca brytyjskiego tronu podarował wówczas ukochanej pierścionek po zmarłej matce, księżnej Dianie. Ich ślub, który śledziło na świecie niemal trzy miliardy ludzi, odbył się 29 kwietnia 2011 roku. Już niedługo zakochani będą świętować 14. rocznicę zawarcia małżeństwa. Już wiedzą, w jaki sposób będą celebrować wyjątkowy dzień.

Księżna Kate i książę William zaplanowali dwudniową podróż do Szkocji. W tle kwestie ekologii

Małżonkowie już zaplanowali, jak spędzą 14. rocznicę ślubu. Jak wynika z informacji podanych przez "Daily Mail", 29 kwietnia następca brytyjskiego tronu wraz z małżonką wyjadą na dwudniowy wypad. Para wybierze się na wyspę Mull, która położona jest u zachodniego wybrzeża Szkocji. Właśnie w tym kraju Kate i William się poznali i zakochali. Wycieczka ma więc charakter symboliczny. To niejedyny powód ich wyprawy. Księżna i książę Walii skupią się również na promowaniu ochrony środowiska. Małżonkowie odwiedzają miasteczko Tobermory, w którym to przed laty kręcono popularny serial telewizyjny BBC dla dzieci "Balamory". Tam właśnie ogłoszą projekt społeczny i przy okazji spotkają się z mieszkańcami miejscowości. Na dodatek odwiedzą centrum społeczności, a także udadzą się na targ producentów w porcie Tobermory. Właśnie tam spróbują lokalnych produktów oraz poznają lokalnych rzemieślników.

To nie koniec ich podróży. Para wybierze się na gospodarstwo i wstąpi do restauracji na zachodnim wybrzeżu wyspy, gdzie zapoznają się ze specyfikacją hodowli owiec na 20-hektarowym terenie. Przy okazji pomogą również w zbiorze warzyw. Następnie Kate i William spotkają się z leśnikami z Mull i Iona Ranger Service w Ardura Community Forest. Na dodatek wezmą udział w zajęciach na świeżym powietrzu, a także odwiedzą grupę zabaw dla najmłodszych Ardura Acorns.

Księżna Kate poznała księcia Williama na studiach

Para poznała się ponad dwie dekady temu, gdy oboje uczęszczali na zajęcia na Uniwersytecie St. Andrewsa. Kate studiowała historię sztuki, a William geografię, choć początkowo zapisał się właśnie na ten sam kierunek co Middleton. Podobno Kate zwróciła uwagę księcia podczas pokazu mody, na którym wystąpiła w prześwitującej sukience. Wówczas William miał się nią zafascynować, by ostatecznie zamieszkali z grupką przyjaciół. Ich relacja zaczęła się następnie rozwijać - i do dzisiaj trwa.