Książę William i księżna Kate zdecydowali się w tym roku spędzić Wielkanoc w kameralnym gronie, rezygnując z udziału w tradycyjnym nabożeństwie królewskim. Zamiast tego małżonkowie wybrali celebrowanie świąt z rodzicami Kate - Carole i Michaelem Middletonami. Niezmiennie towarzyszyła im trójka ich dzieci: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis.

Książę William i Kate Middleton już drugi rok z rzędu zdecydowali się na niespędzanie świąt z Karolem i Camillą. Zakochani wraz z rodzicami księżnej 20 kwietnia uczestniczyli w porannym nabożeństwie w Sandringham. Jak podał magazyn "Hello", zaraz po uroczystościach para dyskretnie opuściła świątynię tylnym wyjściem, omijając tłum zgromadzonych i tym samym zapewniając sobie większą prywatność.

Co ciekawe, w tym samym czasie król Karol III i królowa Camilla wzięli udział w wielkanocnej mszy w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, kontynuując wieloletnią tradycję. Towarzyszyli im inni członkowie rodziny królewskiej, w tym księżniczka Anna z mężem, książę Edward z rodziną, a także książę Andrzej z córkami i ich małżonkami.

Planowana nieobecność Williama i Kate na oficjalnym wydarzeniu zwróciła uwagę mediów już w połowie kwietnia. Według doniesień "The Mirror", para chciała wykorzystać święta na wspólny czas z dziećmi przed ich powrotem do szkoły. Magazyn "Us Weekly" donosił z kolei, że decyzja zakochanych była przyjęta z zaskoczeniem w Pałacu Buckingham, co jasno sugeruje, że William i Kate podjęli ją samodzielnie i bez wcześniejszych konsultacji z Karolem i Camillą.

W 2020 roku książę Harry odciął się od brytyjskiej rodziny królewskiej, co zapoczątkowało poważny kryzys w jego relacjach rodzinnych. Niedawno ukochany Meghan Markle znów pojawił się w Wielkiej Brytanii, a według doniesień portalu RadarOnline, doszło nawet do spotkania Kate ze szwagrem. Pobyt Harry’ego w Londynie związany był z rozprawą sądową, w której stara się o przywrócenie mu rządowej ochrony. Jak podał serwis, żona księcia Williama wykorzystała tę okazję do załagodzenia napięcia i odbudowanie rodzinnych więzi. "Kate zawsze zostawiała otwarte drzwi dla Harry'ego i nie zmarnowałaby takiej szansy. Po tym wszystkim, przez co przeszła, czuje, że życie jest zbyt krótkie na rodzinne waśnie. Kate się nie poddaje. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zjednoczyć rodzinę" - relacjonuje źródło.