Książę Harry w 2020 roku odciął się od royalsów, co zapoczątkowało wielki, rodzinny rozłam. Już wcześniej mówiło się o jego konflikcie z księciem Williamem, ale oficjalne kłopoty zaczęły się właśnie po decyzji młodszego z synów króla Karola III o rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. Kilka dni temu Harry pojawił się w Wielkiej Brytanii. Jak twierdzi serwis RadarOnline, spotkał się z księżną Kate.

Księżna Kate spotkała się z księciem Harrym. Dojdzie do rodzinnego pojednania?

Książę Harry na początku kwietnia złożył wizytę w Wielkiej Brytanii. Wszystko przez to, by przed sądem starać się o przywrócenie ochrony finansowanej z pieniędzy brytyjskich podatników. Przypominamy, że kiedy przestał być "pełnoetatowym pracującym członkiem rodziny królewskiej", zmienił się jego status. Książę twierdzi, że "nie może przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii z żoną i dziećmi, ponieważ nie czuje się bezpiecznie, mimo że zaoferowano mu ochronę, gdyby pojawiło się konkretne zagrożenie".

W czasie jego pobytu w Londynie, kontakt nawiązać z nim miała księżna Kate. Okazuje się, że żona księcia Williama ma plany, by ponownie zjednoczyć rodzinę. Z tego powodu spotkała się z młodszym bratem męża. "Kate zawsze zostawiała otwarte drzwi dla Harry'ego i nie zmarnowałaby takiej szansy. Po tym wszystkim, przez co przeszła, czuje, że życie jest zbyt krótkie na rodzinne waśnie. Kate się nie poddaje. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zjednoczyć rodzinę" - przekazał serwis RadarOnline.

Książę William nadal żywi urazę do brata. A nadchodzi prawdziwa bomba

Mimo starań księżnej Kate, jej mąż nadal nie pogodził się z bratem i jego żoną, którzy podjęli decyzję o rezygnacji z oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. Pojawiają się spekulacje, jakoby książę William, już po objęciu tronu, miałby zażądać, aby Harry i Meghan zrzekli się królewskich tytułów. Jednym z powodów tej decyzji ma być fakt, że książę Sussex kręci film o ich matce - Dianie. "William zwykle dobrze sobie radzi, ignorując doniesienia o Sussexach, ale tym razem nie potrafił. To tylko kwestia czasu, zanim zacznie naprawiać pewne błędy. Komercyjne przedsięwzięcia Sussexów uważa za chciwość. Naleganie Meghan, by nazywano ją Sussex, a nie Markle, zirytowało Williama. Jest sfrustrowany, że Karol pozwolił im zachować tytuły, pomimo ich wyraźnej misji, by na tym zarobić" - donosi RadarOnline.