Meghan Markle niedawno ruszyła z zupełnie nowym podcastem. Ukochana księcia Harry'ego nazwała swój nowy projekt "Confessions of a Female Founder". Pierwszy odcinek pojawił się na kanałach streamingowych 8 kwietnia. Już na samym początku cieszył się ogromną popularnością. Znalazł się również na liście "Top 10" Apple Podcasts, w kategorii podcast biznesowy. Rozpoznawalność projektu nadal rośnie. W pierwszej odsłonie Markle rozmawiała z założycielką portalu randkowego Bumble, Whitney Wolfe Herd. Drugą gościną podcastu była Reshma Saujani. Odcinek ukazał się 15 kwietnia. Poruszone zostały trudne tematy.

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan"

Meghan Markle podjęła trudny temat w podcaście. Wspomniała o utracie dziecka

Meghan Markle rozmawiała w podcaście z Reshmą Saujani, amerykańską adwokatką i założycielką organizacji non-profit "Girls Who Code". Postanowiła poruszyć jeden z trudniejszych tematów. Obie panie doświadczyły poronienia. Meghan po raz pierwszy opowiedziała o tym w 2020 roku na łamach magazynu "New York Times". - Poruszę ten temat, tylko jeśli czujesz się komfortowo, aby o tym rozmawiać (...). Mówiłam o poronieniu, którego doświadczyłyśmy. I myślę, że to jakaś równoległa droga, kiedy musisz nauczyć się porzucić coś, z czym wiązałeś tak wiele obietnic i nadziei i być w stanie w pewnym momencie pozwolić komuś odejść, czemuś, co planowałeś kochać przez długi czas - powiedziała Meghan. Reshma podzieliła się swoją historią. - Przez wiele lat próbowałam zajść w ciążę, poroniłam, ponieważ miałam problemy autoimmunologiczne. Wpadłam w ten przerażającą krąg, kiedy byłam w gabinecie lekarskim, a oni powiedzieli: nie ma bicia serca. Powinnam była po prostu pójść do domu, zasnąć i zwinąć się w kłębek u boku męża. Zamiast tego brałam oddech i pojawiałam się w firmie, na scenie i po prostu występowałam. I często występowałam dla tych dzieci, których desperacko pragnęłam i byłam w tym naprawdę dobra, ale to zjadało mnie od środka - opowiedziała w podcaście.

Krytyczka szczerze o dżemie Meghan Markle. Padły mocne słowa

Meghan Markle nieustannie działa jako przedsiębiorczyni. Promuje swoje produkty spożywcze oraz show na Netfliksie. Szerokim echem odbiły się jej dżemy. Za jeden słoik konfitury trzeba zapłacić 50 złotych. Krytyczka kulinarna, Jane Herz, postanowiła to skomentować. Wyszło na jaw, że problemy pojawiły się już przy konsystencji. Zdaniem ekspertki była za bardzo wodnista. W połączeniu z tostem, dżem również wypadł słabo. "Trudno było jeść krem z tostem, ponieważ był tak cienki, że kapał wszędzie i robił bałagan. Nasz kiedyś ładnie zrumieniony kawałek chleba stał się przemoczoną katastrofą po zaledwie kilku minutach" - podkreśliła autorka recenzji, którą cytuje "Daily Mail". ZOBACZ TEŻ: Książę Harry wrócił ze specjalnym prezentem z Ukrainy. Lilibet była zachwycona