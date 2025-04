W marcu 2024 roku księżna Kate wydała oświadczenie, którym poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Dodała, że jest obecnie na wczesnym etapie leczenia i przyznała, że wiadomość o chorobie była dla niej "ogromnym szokiem". W styczniu 2025 roku żona księcia Williama obwieściła, że znajduje się w fazie remisji nowotworu. "To dla mnie ulga, skupiam się na powrocie do zdrowia" - wyznała po wizycie w londyńskim szpitalu Royal Marsden, w którym się leczyła. W związku z tym księżna Walii uznała, że jest gotowa, aby otwarcie opowiedzieć o swoich doświadczeniach z nowotworem. W najnowszej rozmowie wyjawiła, że nieocenionym wsparciem w czasie leczenia była dla niej... natura.

Księżna Kate podzieliła się osobistym wyznaniem dotyczącym nowotworu. Pomagała jej natura

W najnowszym filmie opublikowanym przez Pałac Kensington, księżna Kate wyjawiła, że natura przynosiła jej spokój, kiedy dowiedziała się, że zachorowała na nowotwór, a następnie musiała mu stawić czoła. Podczas wystąpienia publicznego w Lake District w Wielkiej Brytanii, gdzie spędziła czas z grupą skautów i naczelnym skautem Dwaynem Fieldsem, dodała także że według niej natura ma uzdrawiającą moc. Spędzanie czasu na łonie natury było istotną częścią jej powrotu do zdrowia po zdiagnozowaniu raka. - Uważam to za bardzo duchowe i bardzo intensywne emocjonalne połączenie, jak sądzę, w tych środowiskach - powiedziała księżna Kate podczas wizyty. - Być może nie każdy ma taki sam związek z naturą, ale dla mnie jest to miejsce, w którym można znaleźć równowagę i poczucie spokoju, i ponownego połączenia w bardzo zabieganym świecie - wyznała.

Księżna Kate odwiedziła szpital, w którym się leczyła. Nie kryła wzruszenia

Choć księżna Kate powróciła do wykonywania swoich królewskich obowiązków, każde jej pojawienie się publiczne wywołuje spore poruszenie. 14 stycznia, podczas wizyty w jednym z londyńskich szpitali, gdzie się leczyła, zdradziła kulisy swojego leczenia. Księżna Walii z uwagą wysłuchała opowieści osób zmagających się z poważnymi problemami zdrowotnymi, opowiedziała o własnych doświadczeniach, nie kryjąc poruszenia.