Meghan Markle oraz jej mąż książę Harry nieustannie są obserwowani przez miliony par oczu z całego świata. Para, która w 2020 roku odcięła się od rodziny królewskiej i przestała sprawować funkcje publiczne, wciąż ląduje na pierwszych stronach gazet. Tym razem paparazzi przyłapali małżonkę royalsa, gdy w obstawie kilku samochodów ochrony pojawiła się na Broadwayu.

Meghan Markle poruszała się w kolumnie samochodów ochrony. "Przesadza, to jest śmieszne"

Meghan Markle na początku kwietnia wyjechała do Nowego Jorku, gdzie wieczorem w czwartek 9 kwietnia wybrała się na Broadway na przedstawienie o tytule "Gypsy". Przybycie żony księcia wywołało sporo zamieszania, gdyż, jak wyjawili dla Page Six, paparazzi, Markle przyjechała na miejsce w kolumnie czterech samochodów ochrony, z czego jeden miał stanowić nawet nieoznakowany policyjny radiowóz. Fotoreporterzy jednogłośnie skrytykowali gwiazdę za takie podejście do sprawy.

"Meghan się nie kontroluje i przesadza, to jest śmieszne, że miasto za to płaci. A jeśli NYPD (nowojorscy policjanci - red.) nie byli na służbie, to nie powinno im być wolno obsługiwać świateł. Ktoś musi za to płacić" - skomentował jeden z paparazzich. Page Six wyjaśnia, że celebryci mają jednak prawo, by w konkretnych sytuacjach poprosić o ochronę policji.

Książę Harry walczy o ochronę swojej rodziny. Niedawno pojawił się w londyńskim sądzie

Przypomnijmy, że gdy w 2020 roku książę Harry przestał być "pełnoetatowym pracującym członkiem rodziny królewskiej", zmienił się jego status. Komitet Wykonawczy ds. Ochrony Rodziny Królewskiej i Osób Publicznych (Ravec) postanowił wtedy, że podczas wizyt w UK rodzina młodszego syna króla będzie objęta innym niż dotychczas poziomem ochrony finansowej ze środków publicznych. Książę Harry odwołał się jednak od tej decyzji, i 8 oraz 9 kwietnia udał się w sprawie do sądu.



Ukochany Markle chce przy tym walczyć o sprawiedliwość względem najbliższych, gdyż twierdzi, że "nie może przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii z żoną i dziećmi, ponieważ nie czuje się bezpiecznie, mimo że zaoferowano mu ochronę, gdyby pojawiło się konkretne zagrożenie".