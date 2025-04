Meghan Markle w dalszym ciągu rozwija biznesy - o jej produktach marki As Ever mówi cały świat. Fani interesują się zdrowymi dodatkami, jak na przykład miodem z dzikich kwiatów oraz herbatami ziołowymi. Na prestiż produktów wpływa fakt, że są limitowane. Pamiętacie słynny malinowy dżem? Wyprzedał się błyskawicznie. Markle przypomina fanom o marce za pomocą profesjonalnych grafik, cytatów, a także zdjęć z dziećmi, a jak wiadomo to skuteczny sposób na przyciągnięcie uwagi. Teraz znowu pokazała ujęcie z córką.

Meghan Markle spędza radosne chwile z rodziną. Wszyscy mówią o tym szczególe

Książę Harry często podróżuje, a w ostatnich dniach wiele mówiło się o jego wizytacji we Lwowie. 10 kwietnia odbył spotkanie z ofiarami wojny w Ukrainie. Rozmawiał z weteranami i sprawdził, jak przebiega rehabilitacja i wsparcie dla poszkodowanych. Książę Harry nie mógł opuścić Ukrainy z pustymi rękoma - otrzymał ciasto, którym podzieliła się cała rodzina. W tle nagrania widać córkę znanej pary. Możemy zauważyć, że Lilibet ma długie, rude włosy po ojcu. Ten kadr jest dostępny na InstaStories Meghan Markle. Znajdziecie go w naszej galerii. Żona księcia Harry'ego podkreśliła, że ich córka była zachwycona słodkim podarunkiem. "Specjalny prezent, który tata przywiózł z Ukrainy" - napisała.

Co ciekawe, publikację Markle skomentowała pierwsza wicepremierka i ministra gospodarki. "Cały zespół po prostu płacze, ponieważ ciasto przygotowane przez babcie z obwodu sumskiego z mąki pochodzącej z oczyszczonych pól, trafiło teraz na stół Meghan Markle, księcia Harry'ego i ich rodziny. A obok pisanka od Oksany Tsybukh ku pamięci Iry" - napisała Yulia Svyrydenko na X.

Meghan Markle i jej nowa "strategia" oczami ekspertki. "Doszło do childwashingu"

Ostatnie kroki biznesowe Markle postanowiliśmy poddać ocenie ekspertki od kampanii wizerunkowych firm i przedsiębiorców. - W przypadku Meghan Markle doszło do childwashingu, czyli wykorzystywania wizerunku dzieci do budowania pozytywnego obrazu produkcji, organizacji lub osoby, często w sposób manipulacyjny. Chce za pomocą dzieci ocieplić swój wizerunek i tu mamy sharenting, czyli pokazywanie życia dzieci na mediach społecznościowych - to bardzo modny sposób, które stosuje wiele gwiazd. Dzieląc się z obserwatorami zdjęciami, filmikami i relacjami z dziećmi - w ten sposób nie chroni swojej prywatności i naraża dzieci na niebezpieczeństwo - oceniła Marta Rodzik, a jej całą wypowiedź znajdziecie tutaj.