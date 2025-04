Meghan Markle to zawzięta przedsiębiorczyni. Jej kroki biznesowe potrafią zaskoczyć. Produkty spożywcze oraz show na Netfliksie - trzeba przyznać, że nie wszystkie pomysły żony księcia Harry'ego należą do udanych. Za niewielki słoik dżemu od Meghan trzeba zapłacić ponad 50 zł. Niektórzy kupili go bez namysłu, z racji bycia fanami byłej już aktorki. Produkt przetestowała krytyczka kulinarna, która nie kryła szczerości odnośnie smaku dżemu.

Zobacz wideo Gwyneth Paltrow reaguje na plotki o konflikcie z Meghan Markle

Meghan Markle podpadła krytyczce. Nawet chleb tego nie wytrzymał

Są oczywiście pozytywne recenzje dżemu malinowego od Meghan Markle, ale jest o nich zdecydowanie ciszej. Głośno jest o publikacji Jane Herz z portalu Femail, która jest krytyczką kulinarną i przetestowała przysmak aktorki. Problemy zaczęły się już przy samej konsystencji - zdaniem Herz była za bardzo wodnista. W połączeniu z tostem, dżem również wypadł słabo. "Trudno było jeść krem z tostem, ponieważ był tak cienki, że kapał wszędzie i robił bałagan. Nasz kiedyś ładnie zrumieniony kawałek chleba stał się przemoczoną katastrofą po zaledwie kilku minutach" - przekazała autorka recenzji, którą cytuje "Daily Mail". Na X również zaroiło się od negatywnych ocen dżemu od żony księcia Harry'ego. "Na zdjęciu wygląda, jakby był płynny! Bez pestek, bez konsystencji. Po prostu płynna, czerwona słodka woda" - czytamy.

Meghan Markle i jej kulinarne poczynania na Netflixie. Brunetti w szoku

Z pozoru przyjemny program "With Love, Meghan" zebrał wiele uwag od ekspertów ze świata gastronomii. Część z nich podważa kulinarną filozofię Markle. Matteo Brunetti, który specjalizuje się we włoskiej kuchni, załamał się, kiedy zobaczył danie z makaronu przygotowane przez aktorkę. - Zszokowało mnie to totalnie - wspomniał po obejrzeniu fragmentu odcinka ze wrzuceniem makaronu do wrzątku i przykryciem go pokrywką. - Kiedy ktoś tak gotuje makaron, jedna babcia umiera we Włoszech - żartował ekspert. - Nie wyobrażam sobie, jak tak wpływowa osoba jak Meghan, we własnym programie, może pokazywać tylu osobom, jak błędnie gotować ten makaron. To jest najprostsza potrawa na świecie. Wszyscy wiemy, że bierzemy makaron i wrzucamy go do posolonej, gotującej się wody, więc jestem mocno rozczarowany, że nikt też jej nie powiedział, jak dobrze przygotować spaghetti - podsumował. ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle przerywa milczenie o problemach zdrowotnych. "Kwestie życia i śmierci"