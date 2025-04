Książę Harry pojechał do Ukrainy. A Meghan? Przyłapali ją paparazzi

8 kwietnia media obiegły zdjęcia księcia Harry'ego, który przyleciał do Wielkiej Brytanii. Susssex stanął przed Sądem Najwyższym, aby walczyć o swoje prawa w kwestii ochrony podczas jego pobytów w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że nie spotkał się z ojcem, który w tym samym czasie wyleciał do Włoch. Mąż Meghan Markle nie zakończył podróży na ojczyźnie. Potajemnie odwiedził także Ukrainę. Podczas wizyty we Lwowie towarzyszyli mu członkowie Fundacji Invictus Games. A co w tym czasie robiła jego ukochana? Już wszystko jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy o Meghan i Harrym. Co za słowa

Meghan Markle przyłapana na ulicach Nowego Jorku. Poszła do teatru

11 kwietnia portal Page Six opublikował zdjęcia Meghan Markle, które zostały wykonane podczas jej wizyty w Nowym Jorku. Jak się okazuje, ukochana księcia Harry'ego wybrała się z przyjaciółmi do baru. "Wyglądała szykownie w czarnej bluzce i ołówkowej spódnicy w pepitkę sięgającej do ziemi od Caroliny Herrery" - czytamy na stronie. Później Markle pojechała w kolumnie czterech samochodów do Teatru Majestic, gdzie obejrzała sztukę "Gypsy" z Audry McDonald w roli głównej. Portal Page Six skontaktował się z osobami, które także oglądały spektakl. Nikt nie wiedział, że na widowni znalazła się Meghan Markle. Wygląda na to, że ukochana księcia Harry'ego bardzo dobrze się ukrywała. - Byłem zbyt zajęty i zafascynowany grą aktorów - przekazał anonimowy rozmówca podczas rozmowy z portalem Page Six.

Meghan Markle o problemach zdrowotnych. Szczere słowa

Niedawno Meghan Markle wypuściła nowy odcinek swojego podcastu "Confessions of a Female Founder" ("Wyznania założycielki" - przyp. red.). Ukochana księcia Harry'ego wspomniała o trudnych doświadczeniach z okresu połogu. Zmagała się ze stanem przedrzucawkowym, czyli najcięższą postacią nadciśnienia tętniczego. - Próbujesz wtedy żonglować wszystkimi tymi rzeczami, a świat nie wie, co dzieje się po cichu. A w ciszy wciąż próbujesz być dla ludzi, głównie dla swoich dzieci, ale te rzeczy bardzo martwią cię pod kątem zdrowotnym - powiedziała.