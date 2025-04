Król Karol III i królowa Camilla mimo wszelkich kontrowersji związanych z ich relacją już od równych 20 lat tworzą zgrane małżeństwo. Przypomnijmy, że para poznała się jeszcze w 1970 roku, lecz obydwoje nie byli wtedy gotowi na wejście w poważny związek. Dodatkowo rodzina przyszła króla nie popierała ich relacji. Jak dobrze wiemy, zakochani mimo wszystko spotykali się w czasie trwania małżeństwa króla Karola z księżną Dianą, lecz ich związek wszedł na poważniejszy etap dopiero po rozwodzie monarchów w 1996 roku. Ślub przyszłego króla z wybranką odbył się 9 kwietnia 2005 roku w Windsorze.

Król Karol III i królowa Camilla świętują 20. rocznicę ślubu. Nagle pojawiły się zdjęcia monarchy z inną kobietą

Królewska para przebywa obecnie poza Wielką Brytanią, a dokładnie we włoskiej stolicy. Fotoreporterzy uchwycili na zdjęciach m.in. jak król i królowa odwiedzili rzymskie Koloseum oraz pojawili się przy pomniku Wiktora Emanuela II na Piazza Venezia. Uwagę internautów przykuły jednak inne zdjęcia, które pojawiły się nawet na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie. Widzimy na nich śmiejącego się króla Karola w towarzystwie już nie swojej małżonki, lecz samej premier Włoch Giorgii Meloni. Po udostępnionych w internecie kadrach możemy stwierdzić, że spotkanie monarchy z polityczką musiało należeć do udanych.

W tym samym czasie królowa Camilla wybrała się do jednej z rzymskich szkół, by spotkać się i porozmawiać z przebywającymi w niej uczniami. Na zakończenie spotkania przedstawiciele placówki podarowali królowej prawdziwą włoską pizzę.

Fani rodziny królewskiej składają życzenia małżonkom z okazji rocznicy

Oprócz wielu zdjęć z wizyty królewskiej pary we Włoszech na Instagramie opublikowano także rolkę, w której zebrano wspólne fotografie króla Karola i królowej Camilli z różnych etapów ich związku. "20 szczęśliwych lat!" - skwitowano zdjęcia w opisie. Obserwatorzy rodziny królewskiej prędko powędrowali do sekcji komentarzy, by złożyć najserdeczniejsze życzenia małżeństwu. "Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy wasze wysokości! Co za radość widzieć was oboje tak szczęśliwych i zakochanych. Niech Bóg błogosławi was obojgu na wiele kolejnych radosnych lat!" - mogliśmy przeczytać w jednym z najpopularniejszych wpisów.