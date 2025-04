Król Karol III i królowa Camilla 7 kwietnia przylecieli na cztery dni do Włoch. To pierwsza wizyta monarchy w tym kraju od czasu koronacji, więc ma wyjątkowy wymiar. W planach królewskiej pary jest m.in. ceremonia przy Ołtarzu Ojczyzny na Placu Weneckim, zwiedzanie Koloseum, spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni i wygłoszenie przemówienia w parlamencie. Czas wizyty pary we Włoszech zbiega się z ich 20. rocznicą ślubu. 9 kwietnia z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbędzie się specjalne przyjęcie na ich cześć. W tym samym czasie, kiedy monarcha i jego małżonka przebywają za granicą, do Londynu właśnie przyleciał książę Harry. Wygląda na to, że czas wizyty księcia w Wielkiej Brytanii pokryje się z absencją jego ojca.

Książę Harry przyleciał do Londynu. Minął się z ojcem, który właśnie przybywa we Włoszech

Jak informuje brytyjska prasa, książę Harry zjawił się w Wielkiej Brytanii zaledwie kilka godzin przed odlotem króla Karola III do Włoch. Syn króla po raz ostatni miał widzieć swojego ojca ponad rok temu, kiedy po raz pierwszy ogłoszono, że brytyjski monarcha zmaga się z nowotworem. Część komentatorów ma duże wątpliwości, czy doszło wtedy do fizycznego spotkania ojca z synem. Wygląda na to, że mimo obecności księcia Harry'go w kraju nie ma nawet cienia szansy na spotkanie z rodziną. Książę Harry zabawi w Londynie zaledwie kilka dni, więc opuści miasto najprawdopodobniej jeszcze przed powrotem jego ojca. Po co książę przybył do Wielkiej Brytanii? Załatwia ważne sprawy związane ze sporem związanym z odebraniem mu ochrony.

Książę Harry ma bardzo ważny powód wizyty w Londynie

8 marca książę Harry zjawił się w Sądzie Najwyższym w Londynie w kwestii sporu dotyczącego ochrony, którą odebrano mu po tym, jak syn Króla Karola III podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej i przeprowadził się do USA. Kiedy przestał być "pełnoetatowym pracującym członkiem rodziny królewskiej" i tym samym zmienił się jego status Komitet Wykonawczy ds. Ochrony Rodziny Królewskiej i Osób Publicznych (Ravec) postanowił, że podczas wizyty w Wielkiej Brytanii książę Harry będzie objęty innym poziomem ochrony finansowej ze środków publicznych. Spotkanie w sądzie dotyczy sporu o tę decyzję. Początkowo sprawa księcia Harry'ego została odrzucona, ale syn księżnej Diany odwołał się od wyroku. 8 i 9 kwietnia będzie rozpatrywana jego apelacja.