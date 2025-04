Król Karol III ma problemy zdrowotne. Na początku 2024 roku w mediach pojawiła się informacja na temat diagnozy raka. Monarcha musiał przejść skomplikowane leczenie. Od tego czasu podwładni wyczekują nowych wieści na temat zdrowia Karola. Ostatnio trafił do szpitala i musiał być hospitalizowany. Niektóre brytyjskie źródła przekazały, że miał przebywać w placówce w związku z efektami ubocznymi leczenia onkologicznego. Jak obecnie czuje się Karol III? Są nowe informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Ładocha o nowotworze Jakubiaka. "Nie uwierzyłam"

Nowe informacje w sprawie króla Karola III. Chodzi o stan jego zdrowia

Wielka Brytania cały czas śledzi rozwój sytuacji dotyczącej zdrowia króla Karola III. Warto podkreślić, że 5 lutego 2024 roku Pałac Buckingham przekazał, że u Króla Karola III wykryto nowotwór. "Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię. Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka" - pisano wówczas w komunikacie. Karol III wrócił do pełnienia swoich obowiązków dwa miesiące później. Podwładni zastanawiają się, jak obecnie czuje się monarcha. Dziennik "The Mirror" przekazał, że król "jest w świetnej formie i zupełnie nie sprawia wrażenia zaniepokojonego". W poniedziałek 7 kwietnia Karol III rozpoczął podróż do Włoch wraz ze swoją żoną Camillą.

Król Karol III niedawno był hospitalizowany. Ekspert zabrał głos

Komunikat o hospitalizacji króla Karola III wzbudził różnorodne reakcje w mediach. Ekspert również zabrał głos w tej sprawie. W rozmowie ze stacją GB News specjalista ds. brytyjskiej rodziny królewskiej Richard Fitzwilliams stwierdził, że oświadczenie miało na celu przede wszystkim uspokojenie nastrojów. "Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ przedstawia to jako swego rodzaju usterkę na drodze, która do tej pory była dość pozytywna. (...) Jak wiemy, rak został zdiagnozowany (u Karola III - red.) w lutym zeszłego roku, a on wznowił publiczne obowiązki w kwietniu. W ciągu całego roku zaliczył 372 wydarzenia (...), 43 z nich odbywały się poza granicami kraju, a w tym czasie jego leczenie zostało wstrzymane" - podkreślił. ZOBACZ TEŻ: Król Karol, książę William i księżna Kate przyłapani na łamaniu prawa? Ekspert wydał opinię