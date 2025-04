Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii, a niedługo później kupili luksusową posiadłość w Kalifornii. Wiele osób do dziś jest zaskoczonych, jak małżonkowie mogli pozwolić sobie wówczas na zakup domu wartego 14,65 mln dolarów. Wydawało się, że odejście z rodziny królewskiej wiązało się dla Sussexów również z odcięciem od pieniędzy royalsów. Okazuje się, że nie jest tak do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co wydał pieniądze?

Książę Harry i Meghan Markle dostali wsparcie od króla Karola III

Rok po odłączeniu się Meghan i Harry'ego od rodziny królewskiej, wyszło na jaw, że król Karol III zabezpieczył ich przyszłość. Przedstawiciele Pałacu przekazali, że ojciec księcia wsparł małżonków "znaczącą kwotą", aby pomóc im usamodzielnić się finansowo. Jej wysokość nie została jednak ujawniona. W głośnym wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey książę Harry mówił, że w przeprowadzce pomogły mu przede wszystkim pieniądze, które otrzymał po śmierci księżnej Diany. Nie podał dokładnie, o jakiej kwocie mowa, ale różne źródła donoszą, że mogło to być nawet ok. 15 mln dolarów.

Z informacji uzyskanych przez BBC wynika również, że z dużym prawdopodobieństwem książę Harry uzyskał milionowy spadek po śmierci królowej Elżbiety II. To jednak nie wszystko. "Daily Mail" informował w ubiegłym roku, że młodszy syn króla Karola III miał dostać ze strony rodziny królewskiej 8,5 mln dolarów. Pieniądze pochodzą z funduszu powierniczego, który przed laty założyła jego prababcia, królowa matka. Warunkiem ich otrzymania było skończenie przez Harry'ego 40 lat, a okrągłe urodziny świętował 15 września 2024 roku.

Książę Harry i Meghan Markle sami zarobili również niemało

Książę Harry i Meghan Markle mają na koncie także kilka bardzo lukratywnych kontraktów. W 2021 roku podpisali pięcioletnią umowę z Netfliksem, która opiewała rzekomo na 100 mln dolarów. Rok wcześniej nawiązali również współpracę ze Spotify, za którą mieli otrzymać z kolei 20 mln dolarów. Z szacunków wynika również, że książę Harry miał zarobić ok. 27 mln dolarów za książkę "Ten drugi", która ukazała się w 2023 roku. Oprócz tego Meghan rozwija się jako przedsiębiorczyni. W 2024 roku założyła markę lifestyle'ową, która początkowo nazywała się American Riviera Orchard (w lutym tego roku przekazała, że jej firma zmienia nazwę na As Ever). Od Meghan można kupić m.in. dżem malinowy w cenie 14 dolarów za słoik czy limitowany miód z kawałkami plastra pszczelego, którego koszt to 28 dolarów.