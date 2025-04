Meghan Markle i książę Harry co rusz mierzą się z nowymi kontrowersjami, choć nieustannie starają się przy tym ocieplać swój wizerunek. Znana na całym świecie para próbuje ułożyć sobie życie w Stanach Zjednoczonych i nie być kojarzona jedynie z królewską rodziną Harry'ego. Jak wiemy, małżonkowie zrezygnowali z pełnienia obowiązków monarchów w 2020 roku. Po pięciu latach od tych wydarzeń ekspert ds. rodziny królewskiej wyjawił, z jakiego jego zdaniem powodu Markle i książę zdecydowali się na takie posunięcie.

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle i książę Harry mieli odsunąć się od rodziny przez jedną osobę. Ekspert ujawnił, kto to był

Mimo iż od momentu oddalenia się małżonków od brytyjskiej monarchii minęło kilka lat, wciąż co pewien czas w mediach spekuluje się, dlaczego ostatecznie Harry i Meghan podjęli tę decyzję. Część internetu zakłada, że miało to miejsce za namową Markle, podczas gdy inni sądzą, że tak naprawdę zdecydował o tym książę. Według eksperta ds. rodziny królewskiej Richarda Fitzwilliamsa wpływ na zakochanych musiała mieć przede wszystkim postawa małżonki króla Karola i macochy księcia - królowej Camilli.

"Harry uważa, że 'firma', jak nazywa monarchię, miała coś przeciwko niemu i Meghan Markle. (...) Jego oskarżenie, że królowa Camilla była szczególnie bezwzględna w tej kwestii, było dla króla Karola nieprzekraczalną granicą..." - stwierdził znawca, cytowany przez marca.com. Para miała nie dogadywać się z żoną króla, która również nie kryła przy tym swojego negatywnego nastawienia do młodych. Ich konflikt miał oddziaływać zarówno na działania Harry'ego i Meghan, jak i podejście do sprawy króla Karola, który rzekomo nie mógł tego wytrzymać.

Tak Meghan Markle i książę Harry mieli zachowywać się w Pałacu. Pracownicy wymyślili im przezwiska

Końcem marca małżonkowie raz jeszcze trafili na pierwsze strony gazet, ze względu na opublikowane przez Daily Mail wypowiedzi służby rodziny królewskiej. Dotyczyły one czasów, gdy Markle i książę Harry wciąż mieszkali w pałacu. Jak się okazało, pracownicy nazywali ich "Moniką i Chandlerem", nawiązując tym samym do bohaterów serialu "Przyjaciele". Przypomnijmy, że postać Moniki była raczej z natury kontrolująca i pedantyczna, podczas gdy Chandlerowi zdarzało się być nieudolnym. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Szokująca prawda na temat Meghan i Harry'ego. Nie do wiary, jak nazywał ich personel".