Książę William i księżna Kate niedługo będą obchodzić 14. rocznicę ślubu. 29 kwietnia 2011 roku oczy całego świata były skierowane właśnie na nich, bo ceremonię w Londynie emitowano w ok. 180 państwach. Jeszcze przed ślubem syn księżnej Diany i króla Karola III podjął poważną decyzję. Postanowił, że nie będzie nosić obrączki. Tak jak powiedział, tak zrobił. Wiemy, skąd taka decyzja.

Książę William nie nosi obrączki. Dlaczego?

Chociaż książę William i księżna Kate często pokazują się publicznie, to jednak od czasu do czasu pojawiają się plotki o kryzysie w ich małżeństwie. Co więcej, media spekulowały nawet o tym, że przyszły król Wielkiej Brytanii miał zdradzać żonę. Na te doniesienia zareagowała ponoć nawet przyjaciółka Kate Middleton, która rzekomo miała być kochanką 42-latka. Zobacz: Rose Hanbury ma dość. Przerwała milczenie na temat romansu z księciem Williamem. W momentach, kiedy huczy o domniemanej zdradzie, wielu doszukuje się znaków. Niektórzy zwracają wtedy uwagę na to, że książę William nie ma obrączki. Jednak, jak się okazuje, jej brak nie ma związku z sytuacją w małżeństwie księcia i księżnej Walii. Przyszły król bowiem podjął decyzję, że nie będzie jej nosił. A co więcej - on jej nawet nie ma!

Jeszcze przed ślubem przekazano informacje, że tylko Kate Middleton otrzyma obrączkę. Jak donosiły wtedy media, taka decyzja została podjęta na podstawie osobistych preferencji księcia Williama. "On nie lubi biżuterii. Nigdy żadnej nie nosił. Zdecydował, że nie chce jej teraz nosić. Wszystko sprowadza się do osobistych preferencji. Catherine będzie nosić pierścionek wykonany z bryły walijskiego złota należącego do rodziny królewskiej. Para miała swój udział w projektowaniu" - donosił wtedy dziennik "The Mirror", który cytował swojego informatora. Według różnych źródeł, Kate Middleton miała popierać decyzję ukochanego.

Oni też nie noszą obrączki

Także wiele gwiazd z Polski podjęło decyzję o tym, że nie będzie nosić obrączki. Do tej grupy należą np. Grażyna i Adam Torbiccy. "Nie noszę obrączki. Mój mąż zgubił swoją pierwszego roku po ślubie w jeziorze Garda. Podobno to zły znak, ale dobrze, że tego kiedyś nie wiedziałam. Pomyślałam wtedy, że skoro on nie nosi, to czemu ja miałabym. I dobrze nam to zrobiło" - wyznała dziennikarka w rozmowie z "VIVĄ!". W tym samym wywiadzie wyjaśniła, że jej zdaniem "obrączka to próba uczynienia z małżeństwa instytucji". "Małżeństwo - obowiązek. Pan Mąż i Pani Żona. Żonę należy oszukiwać. Przed mężem należy zatajać. A tak czujemy się, jakbyśmy stale byli kochankami" - dodała Grażyna Torbicka.