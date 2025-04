Gdy zapowiadano program Netfliksa "Z miłością, Meghan", wiele osób myślało, że Sussexowie zdecydowali się zaprosić kamery do swojej posiadłości w Montecito. Na zwiastunach show Meghan Markle było widać m.in. wnętrza kuchni, w której przygotowywała posiłki. Okazało się jednak, że żona księcia Harry'ego nie chciała aż do tego stopnia dzielić się swoją prywatnością, a program kręcono w wynajętej przestrzeni. Meghan, która od jakiegoś czasu znów jest aktywna na Instagramie, uchyliła rąbka tajemnicy i podzieliła się zdjęciem, na którym widać taras i kawałek ogrodu ich prawdziwego domu.

Meghan Markle dodała zdjęcie tarasu. Tak zaaranżowała przestrzeń

Meghan Markle premierę programu ma już za sobą, ale obecnie przygotowuje się do kolejnego zawodowego projektu. Już niebawem zadebiutować ma jej lifestyle'owa marka As ever. Jak na razie żona księcia Harry'ego nie ujawniła, kiedy dokładnie herbaty, dżemy, miód czy kwiatowa posypka, którą ma w swojej ofercie, trafią do sprzedaży. Na stronie jak na razie widnieje wyłącznie informacja, że będą dostępne wiosną tego roku.

Jak wynika z Instagrama celebrytki, premiera zbliża się wielkimi krokami, bo w jej posiadłości w Montecito odbyła się sesja do promocji As ever. Meghan przy tej okazji opublikowała zakulisowe zdjęcie, na którym widać, jak siedzi przy stole na tarasie w swoim domu. Na fotografii można podejrzeć, że zaaranżowała przestrzeń klasycznymi meblami z jasnego drewna, do których dobrała białe poduszki. Stół zastawiony przekąskami, przykrywa obrus również w białym odcieniu. Na dalszym planie widać z kolei bardzo dużą zieloną przestrzeń z zadbanymi trawnikiem, którą otaczają krzewy i drzewa. W kadrze pojawił się także bardzo uroczy akcent - Meghan Markle na krok nie odstępuje jej pupilka, suczka o imieniu Mia.

Meghan Markle wyjaśnia, dlaczego nie chciała kręcić programu w swoim domu

Meghan Markle w rozmowie z People wyjaśniła nieco obszerniej, dlaczego nie zdecydowała się nagrywać "Z miłością, Meghan" na terenie własnej posiadłości. Jak przyznała, tę część życia chce zachować wyłącznie dla siebie i swoich bliskich. - Jesteśmy bardzo zżytą rodziną i uwielbiam te momenty - kładzenie Lili na drzemkę, jedzenie razem lunchu, nasz wspólny czas jest dla nas święty - powiedziała. - Nasza kuchnia jest miejsce, w którym tylko mama gotuje dla rodziny. Ekipa składająca się z 80 osób to jednak bardzo dużo ludzi w twoim domu - dodała.