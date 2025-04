Książę William stanął przed wymagającym zadaniem. 42-latek musiał porzucić dotychczasowy styl na rzecz tego, w jakim wydaniu wyobrażają go sobie najbliżsi. Księżniczka Charlotte postawiła sprawę jasno, a wtórowała jej... księżna Kate.

REKLAMA

Zobacz wideo Do „Dog & Duck" kolejki. Dzień wcześniej Kate & William niespodziewanie pojawili się w lokalu, żeby przywitać się przed koronacją z poddanymi

Książę William musiał zgolić brodę. Wszystko przez łzy księżniczki Charlotte

Jak donoszą media, księżniczce Charlotte nie podobała się zmiana w wyglądzie, jaką zafundował sobie jej ojciec. Przypomnijmy, że książę Walii od jakiegoś czasu pojawiał się publicznie z brodą, czemu stanowczo sprzeciwiła się jego dziewięcioletnia córka. Książę William wyjawił później, że dziewczynka zareagowała płaczem, gdy po raz pierwszy jej oczom ukazał się tata w nowym wydaniu. - Za pierwszym razem, gdy zapuściłem brodę, rozpłakała się tak bardzo, że musiałem ją zgolić - wyznał książę William w rozmowie z People w listopadzie 2024 roku. Charlotte czym prędzej postanowiła działać. Bez wahania zmusiła go do zgolenia zarostu. Okazało się, że księżna Kate tak jak i córka, także spoglądała na brodę mało przychylnym wzrokiem. Następca tronu jednak nie dawał za wygraną. "Postanowiłem spróbować jeszcze raz. Pomyślałem: "Chwileczkę, może uda mi się ją przekonać, że to nic złego" - wyznał. Odmieniony wygląd księcia Walii, już bez brody, zaskoczył zarówno fanów jak i jego rodzinę. Z najnowszych zdjęć książęcej pary wynika jednak, że książę William ponownie zapuszcza brodę. Czy maszynka do golenia znów pójdzie w ruch?

Książę William zapuścił brodę. Zmiana w wyglądzie była na językach wszystkich

Książę William zdecydował się na zapuszczenie brody tuż przed przygotowaniami do obchodów Dnia Świętego Patryka, które odbyły się 17 marca 2025 roku. Podczas spotkania z żołnierzami Gwardii Irlandzkiej, gdzie księżna Kate reprezentowała rodzinę królewską, jednym z głównych tematów rozmów stała się właśnie broda księcia Williama. Choć księżna Kate nie skomentowała tej zmiany publicznie, w gronie rodzinnym przyznała, że początkowo była zaskoczona, ale ostatecznie zaakceptowała decyzję męża.